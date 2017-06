London (ots/PRNewswire) -



UST Global, ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Technologie mit europäischem Hauptsitz in London, kündigte heute die Unterzeichnung eines Dreijahresvertrags mit PFGs (Provident Financial Group) Consumer Credit Division an, um eine erhebliche und laufende digitale Technologietransformation zu unterstützen. PFGs Consumer Credit Division spezialisiert sich auf die Bereitstellung von Darlehen an Personen in den Nichtstandard-Kreditmärkten.



Die dreijährige Bindung umschließt den Entwurf, die Inbetriebnahme und Führung eines Operations Command Centre, Technical Support Centre und Security Operations Centre mit Rund-um-die-Uhr-Betrieb. Zusätzlich wurde UST Global ausgewählt, um die Entwicklungs-, Test- und Supportkapazitäten in den Bereichen Business Intelligence und Master Data Management bereitzustellen. UST Global wird sich darauf konzentrieren, PFGs Consumer Credit Division in ihrem Vorhaben zu unterstützen, die Kapazitäten zur Bereitstellung von leistungsstarken, verfügbaren und sicheren IT-Diensten für Kunden und Kollegen kontinuierlich zu verbessern.



Jonathan Vardon, CIO, Consumer Credit Division bei PFG, sagte: "Die Finanzdienstleistungsbranche in Europa erfährt kontinuierlich beachtliche Marktänderungen mit schnellen Verschiebungen, die von digitaler Umwälzung und Innovation angetrieben werden. Wir genießen bereits hinsichtlich Größe und Erbe eine marktführende Position, aber möchten darauf weiter aufbauen. Wir transformieren den Sektor mit marktführenden Anwendungen und Technologien, die für eine branchenführende Kundenerfahrung sorgen werden. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit UST Global einen Partner gefunden haben, der unsere strategischen Zielsetzungen versteht und die erforderlichen Support-Dienste leisten sowie mit uns erfolgreich zusammenarbeiten kann, sodass unsere digitale Transformation zur Realität wird."



James Jarvis, Vice President Europe, UST Global, erklärte: "UST Global ist eines der weltweit am schnellsten wachsenden Dienstleistungsunternehmen für digitale Technologie. Unsere Kunden, branchenführende Unternehmen, beschleunigen ihre digitale Transformation, um agil, kundenfokussiert und datenorientiert zu sein, indem UST und unsere Technologie sowie Handlungsfähigkeit genutzt werden. Wir sind stolz darauf, von PFGs Consumer Credit Division ausgewählt worden zu sein, und freuen uns auf eine äußerst erfolgreiche strategische Partnerschaft."



Informationen zu UST Global



UST Global ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für digitale Technologie, das Global 1000-Unternehmen leistungsstarke Lösungen bietet. UST Globals Mission ist es, Unternehmen durch kritische digitale Transformationen zu begleiten, um einen höheren Geschäftswert zu erzielen. UST Global spezialisiert sich auf sechs digitale Dienstleistungen der nächsten Generation: Design, Cybersicherheit, Mobile, Social, Analytik und Cloud. Angetrieben durch das Mantra "Weniger Kunden, mehr Sorgfalt" ist UST Global um Exzellenz bemüht, indem seinen Kunden hochwertige Dienstleistungen sowie ein Engagement für langfristigen Erfolg geboten werden. UST Global, mit Hauptsitz in Aliso Viejo, Kalifornien, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und ist in 25 Ländern auf vier Kontinenten tätig.



