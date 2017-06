Frankfurt (ots) -



FeWo-direkt und Swedavia geben Urlaubern die Chance auf einen 24-Stunden-Aufenthalt in einem exklusiven Apartment neben Start- und Landebahn



Im Flugzeug ein Nickerchen machen - das kennt jeder Urlauber. Aber im Kontrollturm direkt neben dem Rollfeld aufwachen und beim Morgenkaffee die ersten Starts und Landungen der Flieger beobachten? Genau das können Urlauber jetzt in einer exklusiven Ferienwohnung im originalen Kontrollturm des Flughafens Stockholm Arlanda erleben. Möglich macht dieses einmalige Übernachtungserlebnis FeWo-direkt, Deutschlands führendes Ferienhausportal, in Kooperation mit Swedavia, Betreiber des Flughafens Stockholm Arlanda.



Mitternachtssonne, beeindruckende Fjord-Landschaften und die glücklichsten Menschen weltweit - das zeichnet die nordischen Länder Europas aus. Die Übernachtung im FeWodirektArlanda Apartment ist das Highlight und Startpunkt einer exklusiven Reise, die so nicht gebucht, aber mit etwas Glück gewonnen werden kann. Ein Urlauber aus Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden oder Großbritannien plus drei Personen seiner Wahl werden diesen unvergesslichen 24-Stunden-Aufenthalt in der stilvollen Landebahn-Wohnung mit anschließendem dreitägigen Kurztrip nach Stockholm, Kopenhagen, Helsinki oder Oslo, je nach Wunsch des Gewinners, erleben. Reisende aus Deutschland können bis zum 30. Juli 2017 unter https://www.fewo-direkt.de/arlanda teilnehmen.



"Zusammen mit unserem Partner Swedavia und dem Flughafen Stockholm Arlanda erschaffen wir mit dem FeWodirektArlanda Apartment den Start in ein nordisches Urlaubsabenteuer. Die besondere Ferienwohnung im Tower der Flugsicherung symbolisiert zum einen den Beginn unvergesslicher Ferien und steht zum anderen für genau das, was Ferienhäuser und Ferienwohnungen für Familien und Gruppen auf Reisen ausmacht - die Freiheit, im Urlaub selbst die Kontrolle über die wertvolle gemeinsame Zeit zu haben", erklärt Aye Helsig, Regional Director Central Europe FeWo-direkt.



Die Flughafen-Ferienwohnung bietet einen fantastischen Ausblick auf das Rollfeld - perfekt für flugbegeisterte Kinder und Erwachsene, die den Flugzeugen beim Starten und Landen zusehen möchten. Eingerichtet wurde es von der schwedischen Künstlerin Cilla Ramnek, die ein komfortables Studio im stylischen Retro-Flair der 60ies mit dem typischen Charme schwedischen Interior Designs entstehen ließ - ein schickes Ferien-Zuhause zum Wohlfühlen.



Nicht nur das Apartment im originalen Turm der Flugsicherung wird Flugzeug-Fans freuen: Der Gewinner samt "Crew-Begleitung" wird bei Ankunft mit einem VIP-Shuttle abgeholt und direkt zum Kontrollturm gebracht, um dort einzuchecken. Das Gewinn-Paket enthält außerdem eine exklusive Führung hinter die Kulissen des Flughafens inklusive Besuch des Balkons des neuen Flugkontrollturms sowie ein edles Dinner im Restaurant "Pontus in the Air".



"Es ist wunderbar, internationale Gäste in dieses verborgene Geheimnis einzuweihen und ihnen einen einzigartigen Aufenthalt im Flughafen Stockholm Arlanda bieten zu können. Gleichzeitig haben wir damit die Gelegenheit zu zeigen, was der am schnellsten wachsende Flughafen Skandinaviens alles zu bieten hat", sagt Kjell-Åke Westin, Airport Director des Flughafens Stockholm Arlanda.



Teilnehmen können Urlauber, Flugbegeisterte und Fans der nordischen Länder bis zum 30. Juli 2017 unter folgendem Link: https://www.fewo-direkt.de/arlanda



Die vollständigen Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel FeWodirektArlanda sind hier einzusehen: https://www.fewo-direkt.de/info/terms-and-conditions/arlanda



Über HomeAway/FeWo-direkt:



Unter der Dachmarke HomeAway sind die führenden Ferienhausportale in Europa, Australien und Amerika vereint. Damit bildet die HomeAway-Familie ein globales Netzwerk für private Ferienhausvermieter und Urlauber. Mehr als zwei Millionen Feriendomizile in 190 Ländern stehen im HomeAway-Netzwerk weltweit zur Auswahl. FeWo-direkt ist eine 100-prozentige Tochter des weltweiten Marktführers HomeAway, Inc. (www.homeaway.com). Weitere Infos unter www.homeaway.com und www.fewo-direkt.de © 2016 HomeAway.com, Inc. All rights reserved. HomeAway, Let's Stay Together and the HomeAway logo are trademarks of HomeAway.com, Inc..



Über Swedavia:



Swedavia ist ein staatliches Unternehmen das zehn Flughäfen in Schweden besitzt, betreibt und entwickelt. Swedavias Aufgabe ist es, den Zugang zu ermöglichen, den Schweden benötigt, um Reisen, Geschäfte und Treffen in Schweden, Europa und weltweit zu erleichtern. Sichere, zufriedene Gäste sind die Basis für Swedavias Geschäft. Swedavia ist weltweit führend in der Entwicklung von umweltfreundlichen Flughäfen. Die Gruppe generiert einen Umsatz von knapp 5,5 Milliarden SEK, etwa 2.500 Personen sind bei Swedavia angestellt.



