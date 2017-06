LOS ANGELES (dpa-AFX) - Sony hat seine Spielekonsole Playstation 4 mehr als 60,4 Millionen Mal verkauft. Ebenfalls zum Stand 11. Juni seien weltweit über 487,8 Millionen Spiele im Einzelhandel und als digitale Downloads abgesetzt worden, teilte Sony Interactive Entertainment am Dienstag mit. Zum Start der Games-Messe E3 in Los Angeles kündigte das Unternehmen zahlreiche neue Spiele an, darunter auch Titel für Sonys Playstation VR für virtuelle Welten.

Zuvor hatte Microsoft mit der Xbox One X einen Nachfolger seiner aktuellen Konsole angekündigt, der am 7. November weltweit in den Handel kommen soll. Es sei die leistungsfähigste und dabei kleinste Konsole der Welt, hieß es. Das Gerät kommt auf eine Rechenleistung von sechs Teraflops (Billionen Rechenschritte in der Sekunde) - ein Wert, der noch vor nicht langer Zeit Supercomputern vorbehalten war. Anders als von manchen Beobachtern erwartet, kündigte Microsoft jedoch keine Lösungen für Virtual oder Mixed Reality an.

"Die PS4-Plattform befindet sich auf ihrem Höhepunkt", sagte Andrew House, Chef des Unternehmens auf der Games-Messe E3 in Los Angeles. Das Ökosystem solle mit der Erweiterung der Netzwerkdienste sowie neuen Angeboten für virtuelle Welten weiter ausgebaut werden. Mit den Zahlen dürfte sich der Marktführer weiter von seinem Rivalen abgesetzt haben. Microsoft selbst machte über verkaufte Stückzahlen keine Angaben bislang. Laut Prognosen der Marktforscher von IHS dürfte Sony bis Ende des Jahres auf 69 Millionen verkaufte PS4 kommen, Microsoft auf 36 Millionen abgesetzte Xbox One./gri/DP/fbr

ISIN JP3435000009 US5949181045

AXC0141 2017-06-13/14:40