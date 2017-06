Frankfurt - Die Ölpreise starteten gestern einen Erholungsversuch, der aber nach kurzer Zeit scheiterte, so die Analysten der Commerzbank.Brent sei zunächst auf 49 USD je Barrel gestiegen, sei dann auf gut 48 USD zurückgefallen und handle am Morgen bei 48,5 USD je Barrel. Preisanstiege würden weiterhin als Verkaufsgelegenheit erachtet. Dafür könnten jene US-Schieferölproduzenten sorgen, die im ersten Quartal in Erwartung eines weiteren Preisanstiegs infolge der OPEC-Kürzungen keine Absicherungsgeschäfte getätigt hätten und diese Fehleinschätzung nun zu korrigieren versuchen würden.

