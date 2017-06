Frankfurt - Gold notiert auch heute Morgen kaum verändert bei rund 1.265 USD je Feinunze, nachdem es sich schon gestern in einer sehr engen Handelsspanne von nur etwa 7 USD bewegte, so die Analysten der Commerzbank.Dagegen sei Silber unter Druck geraten. Offensichtlich sei es von den Industriemetallen am späten Nachmittag mit nach unten gezogen worden und sei unter die Marke von 17 USD je Feinunze gefallen, wo es auch heute Morgen noch handle. Durch die schlechtere Preisentwicklung von Silber im Vergleich zu Gold sei das Gold/Silber-Verhältnis wieder auf fast 75 gestiegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...