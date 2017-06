Stockholm/Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Zahl mobiler Breitbandanschlüsse steigt bis 2022 um 2,6 Milliarden - ein durchschnittlicher Zuwachs von über einer Million pro Tag - Bis 2018 verwendet überwiegender Teil der Nutzer LTE-Standard (4G-Standard) - Zwischen dem Ende des ersten Quartals 2016 und dem gleichen Zeitpunkt 2017 nahm der gesamte mobile Datenverkehr um 70 Prozent zu



Laut der jüngsten Ausgabe des Ericsson Mobility Reports werden bis 2022 nahezu 2,6 Milliarden Neukunden mobile Breitbandnetze nutzen. Darüber hinaus prognostiziert der Bericht eine weiterhin steigende Nutzung des Mobilfunkstandards der vierten Generation, Long Term Evolution (LTE). Bis 2018 wird der überwiegende Teil der Kunden diesen Standard nutzen. Allein zwischen dem Ende des ersten Quartals 2016 und dem gleichen Zeitpunkt 2017 nahm der gesamte mobile Datenverkehr um 70 Prozent zu.



Die aktuellen Statistiken zum Anstieg der Kundenzahlen und des mobilen Datenverkehrs können der Juni-Ausgabe des Ericsson Mobility Reports entnommen werden. Demnach verzeichnet der Datenverkehr im Mobilfunksegment - befördert durch das enorme Wachstum in Indien - im Jahresvergleich den größten Zuwachs seit 2013. Diese Zahlen unterstreichen zudem die große Nachfrage nach mobilem Datenverkehr. Die Verbreitung von Smartphones und der einfache Zugang zu mobilen Internetdiensten tragen entscheidend zum Anstieg des Datenverkehrs bei. Um diesen Trend in seiner Analyse besser abzubilden, hat Ericsson den "mobilen Datenverkehr über Smartphones" als eigene Unterkategorie des "mobilen Datenverkehrs" betrachtet. Ende 2022 wird der über Smartphones produzierte mobile Datenverkehr um das Neunfache auf 66 Exabytes (ein Exabyte entspricht einer Milliarde Gigabyte) pro Monat steigen.



Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer und Head of Technology and Emerging Business bei Ericsson, sagt: "Der Ericsson Mobility Report beruht auf Erhebungen, die in hunderten von Mobilfunknetzen durchgeführt wurden, und vermittelt ein realistisches Bild von dem enormen zugrundeliegenden Wachstum in diesem Segment. Die Zahl der 4G-Verträge wächst schneller denn je, die Mobilfunktechnik Voice-over-LTE erfreut sich wachsender Beliebtheit und die Zunahme des Datenverkehrs ist auf dem höchsten Stand seit 2013. Besonders freue ich mich über die großen Fortschritte der Branche in der Netzentwicklung. Hierzu gehört zum Beispiel Non-Standalone 5G New Radio (NR), das die frühzeitige Nutzung der 5G-Netze ermöglichen soll. Aufgrund unserer Prognosen gehen wir bis 2022 von über einer halben Milliarde 5G-Verträgen und einer Abdeckung von 15 Prozent der Bevölkerung aus."



Unter der Rubrik Branchentrends enthält der Report auch Artikel zu den Themen Internet für alle, IoT-Netzabdeckungen in Städten und Fernsteuerung von Fahrzeugen über 5G-Netze.



LTE WIRD AM WEITESTEN VERBREITETE TECHNOLOGIE ÜBERHAUPT



2018 wird die LTE-Technik die GSM-Technik (Global System for Mobile Communications) als größte Zugangstechnologie bei den Vertragskundenzahlen ablösen. Die Geschwindigkeit, mit der die LTE-Technologie eingeführt wurde und sich auf dem Markt durchgesetzt hat, ist beispiellos. Nach nur fünf Jahren wird der LTE-Standard bereits von 2,5 Milliarden Kunden genutzt. Im Vergleich: Die Wideband Code Division Multiple Access/High Speed Packet Access-Technologie und der 3G-Standard erreichten diese Marktdurchdringung erst nach acht Jahren. Allein im ersten Quartal 2017 kamen 250 Millionen neue LTE-Verträge hinzu.



Die Verbreitung des LTE-Standards wird durch die Nachfrage nach verbesserter Nutzererfahrung und schnelleren Netzen unterstützt. Die Bereitstellung der 5G-Netze wird zudem durch die Nachfrage nach erweiterten mobilen Breitbandkapazitäten sowie Branchenlösungen für Effizienz und Automatisierung angetrieben. Der 5G-Standard wird der Netzstandard für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten sein. Bis 2022 werden voraussichtlich über eine halbe Milliarde 5G-Verträge aktiviert werden, wobei die loT-Anschlüsse hier noch nicht berücksichtigt sind. Damit werden rund 15 Prozent der Weltbevölkerung den 5G-Standard nutzen.



Weitere Informationen zum Ericsson Mobility Report finden Sie hier: https://www.ericsson.com/en/mobility-report



Über Ericsson



Ericsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. 40 Prozent des weltweiten Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Ericsson abgewickelt. Mit innovativen Lösungen und Dienstleistungen arbeitet Ericsson an der Vision einer vernetzten Zukunft, in der jeder Einzelne und jede Branche sein / ihr volles Potenzial ausschöpfen kann.



Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2016 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 23,5 Mrd. EUR (222,6 Milliarden SEK). Ericsson ist an der NASDAQ OMX in Stockholm und der NASDAQ in New York gelistet.



In Deutschland beschäftigt Ericsson 2.000 Mitarbeiter an 11 Standorten - darunter rund 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.



OTS: Ericsson GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13502 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13502.rss2



Pressekontakt Ericsson GmbH: Martin Ostermeier - Leiter Externe Kommunikation Deutschland - Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf Tel: +49 (0) 211 534 1157 eMail: ericsson.presse@ericsson.com Twitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbH Website: www.ericsson.com