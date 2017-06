Wallisellen (ots) - Totalschäden in der Schifffahrt sind im Laufe

der letzten zehn Jahre um 50 Prozent zurückgegangen. Dies ist im

Wesentlichen auf die Verbesserung der Sicherheitsbedingungen seitens

der Schiffseigner zurückzuführen, wie aus dem fünften Safety &

Shipping Review 2017 der Allianz Global Corporate & Specialty SE

(AGCS) hervorgeht.



In der Schifffahrtsbranche wurden 2016 insgesamt 85 Totalverluste

gemeldet, was einem Rückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr

(101) entspricht. Damit war das vergangene Jahr laut vorläufiger

Zahlen das sicherste Jahr für die Schifffahrt, mit den geringsten

Totalschäden seit einem Jahrzehnt. Die Zahl der Schifffahrtsunglücke

reduzierte sich laut der AGCS-Studie, die sich auf gemeldete Schäden

von und an Schiffen mit über 100 Bruttoregistertonnen konzentriert,

mit 2.611 gemeldeten Unfällen ebenfalls leicht um 4 Prozent gegenüber

dem Vorjahr.



Mit neuen Risiken konfrontiert



"Obwohl der langfristige Abwärtstrend bei den Totalschäden

ermutigend ist, gibt es keinen Anlass sich zurückzulehnen. Vielmehr

ist weiter Wachsamkeit notwendig", betont Baptiste Ossena, Global

Product Leader Hull & Marine Liabilities bei der AGCS. "Die

Schifffahrtsbranche ist mit steigendem regulatorischem Druck,

schwindenden Margen und neuen Risiken konfrontiert."



So werden Umweltprüfungen immer weiter verschärft und führen zu

Rekordstrafen bei durch Schiffe verursachter Umweltverschmutzung. Die

neuen Regelungen für das Management von Ballastwasser, die 2017 in

Kraft treten, werden zwar in der Branche befürwortet, aber die Kosten

für ihre Einhaltung könnten die jetzt schon unter Druck stehenden

Reedereien zusätzlich belasten. Politische Risiken steigen in

bestimmten Regionen wie dem Jemen und dem südchinesischen Meer, was

sich möglicherweise auf die Schifffahrtsrouten auswirken könnte.

Nicht zu unterschätzen ist auch die Bedrohung durch Cyberangriffe auf

hoher See.



2016 ereignete sich mehr als ein Viertel der Totalschäden in der

Seefahrt (23) in Südchina, Indochina und im Bereich Indonesien und

Philippinen - dem Top-Hotspot des letzten Jahrzehnts. Die Zahl der

Totalschäden blieb unverändert, war aber immer noch fast doppelt so

hoch wie im östlichen Mittelmeer oder im Schwarzen Meer (12), wo

Totalverluste am zweithäufigsten sind. Gestiegen ist die Zahl der

Totalschäden in Japan, Korea und Nordchina, an der ostafrikanischen

Küste, im südlichen Atlantik und der Ostküste Südamerikas sowie in

den Regionen der kanadischen Arktis und der Küste Alaskas.



Frachtschiffe (30) machten mehr als ein Drittel sämtlicher

Schiffsverluste aus; bei Passagierfähren war eine leichte Zunahme vor

allem im Mittelmeer und Südostasien zu beobachten (8).

Unterdurchschnittliche Standards bleiben in einigen Teilen Asiens ein

Problem; dazu zählen unzureichende Sicherheitsstandards oder Wartung,

mangelhafte Umsetzung von Vorschriften und die Überbesetzung mit

Passagieren.



Schiffsuntergang häufigste Ursache für Totalschäden



Mit über 50 Prozent war Schiffsuntergang - oft in Verbindung mit

schwerer See - die häufigste Ursache weltweiter Totalschäden in der

Schifffahrt. Hingegen ging mehr als ein Drittel der noch reparablen

Schiffsunfälle auf Maschinenschäden zurück. Vor allem im östlichen

Mittelmeer und im Schwarzen Meer nahmen Schiffsunfälle 2016 zu (plus

16 Prozent) und übertrafen erstmals die Britischen Inseln als den

Unfallschwerpunkt im vergangenen Jahrzehnt. Piraterie ging weltweit

im Vergleich zum Vorjahr zurück; das International Maritime Bureau

(IMB) registrierte 191 Vorfälle in 2016, rund 20 Prozent weniger als

noch 2015. Andererseits haben sich laut IMB die Fälle von

Crew-Kidnapping mit Lösegeldforderungen gegenüber dem Vorjahr

verdreifacht.



Hanjin-Pleite unterstreicht wirtschaftlichen Druck



Der Zusammenbruch einer der weltgrössten Reedereien, der Hanjin

Shipping, unterstreicht die wirtschaftliche Notlage der Branche

infolge von Überkapazitäten und Druck auf Frachtraten. Insolvenzen

nehmen zu, und bei hohen Schuldenständen und sinkenden Erträgen

versuchen Reedereien, die Kosten für Wartung, Schulung oder

Besatzungsstärke zu senken. "Ein sinkender Ausbildungsstand und

unzureichende Wartung von Schiffen können das Sicherheitsrisiko

steigern, insbesondere wenn Schiffseigner weniger erfahrene und

geschulte Besatzungsmitglieder einstellen oder die Wartungsintervalle

so weit wie möglich strecken, um auf diese Weise Geld zu sparen",

erläutert Volker Dierks, der bei AGCS Zentral- und Osteuropa für

Schiffsversicherungen verantwortlich ist. Laut AGCS-Analysen ist

menschliches Versagen wertmäßig für ca. 75 Prozent von 15.000

untersuchten Seehaftpflichtschäden in Höhe von über 1,6 Mrd. USD von

2011 bis 2015 verantwortlich. "Die Schiffseigner müssen Inspektions-

und Wartungsvorschriften weiterhin konsequent und kontinuierlich

umsetzen", fordert Dierks.



