Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg geht gegen die Volksbank Reutlingen wegen Strafzinsen ab dem ersten Euro vor. Ein solches Kontomodell sei rechtswidrig, heißt es in der Abmahnung. Die Bank prüft das Schreiben.

Man kann von einem Trend sprechen: Immer mehr Banken und Sparkassen sind angesichts der Niedrigzinsen auf der Suche nach neuen Einnahmequellen. Statt diese aber transparent zu machen, setzen findige Institute auf kreative Gebührenmodelle, oft nach dem Prinzip: Der Kunde merkt's schon nicht. Die Volksbank Reutlingen ist mit diesem Vorgehen nun vorerst gescheitert.

Wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg am Dienstag mitteilte, hat sie rechtliche Schritte eingeleitet und die Genossenschaftsbank abgemahnt. "Nach unserer Auffassung ist ein Negativzins für derartige Vertragsmodelle für Privatkunden rechtswidrig", erklärt Vorstand Cornelia Tausch.

In ihrem Preisaushang hatte die Volksbank Reutlingen veröffentlicht, dass künftig negative Zinsen für Guthaben auf bestimmten Giro- und Tagesgeldkonten fällig würden. Bei Girokonten gelten die Minuszinsen von 0,5 Prozent demnach schon ab dem ersten Euro, bei Tagesgeldkonten ab 10.000 Euro. "Einer rechtlichen Prüfung durch die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hielt die Einführung dieser Negativzinsen jedoch nicht stand", schreiben die Verbraucherschützer. Die Volksbank Reutlingen will sich vorerst nicht zu dem Fall äußern und das Schreiben prüfen.

Der Fall aus der schwäbischen Provinz hatte bundesweit Wellen geschlagen. Die Volksbank Reutlingen nimmt inzwischen in einem Offenen Brief auf ihrer Homepage Stellung. Darin entschuldigt sie sich bei ihren Kunden und Mitgliedern dafür, "dass die in den Medien vollzogene und leider in vielen Fällen recht einseitige Interpretation unseres Preisaushangs möglicherweise zu Irritationen bei Ihnen geführt hat."

Der dreiköpfige Vorstand erklärt sein Vorgehen mit dem Schutz der Kunden: "Wir wollen verhindern, dass durch neue, große Summen Anlagegeld unsere bisherigen Mitglieder und Kunden mittelbar geschädigt werden, nämlich ...

