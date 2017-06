MUNCHEN, DEUTSCHLAND and ZURICH, SCHWEIZ and WIEN, OSTERREICH -- (Marketwired) -- 06/13/17 --

Unterstützung für Microsoft Hyper-V und Nutanix AHV rundet die Abdeckung der wichtigsten physischen und virtuellen Umgebungen für das moderne Unternehmen ab.





Neue native Oracle-Unterstützung und sofortige Wiederherstellung von physischem SQL - für einfache Bedienung auf Consumer-Niveau, unerreichte Backup-Performance, Ransomware-Sicherheit und sofortige Anwendungsverfügbarkeit.





Rubrik, spezialisiert auf Cloud Data Management, hat heute die Version 4.0 seiner Cloud Data Management-Plattform vorgestellt. Diese bietet unabhängig von der Infrastruktur sofortige Anwendungsverfügbarkeit jederzeit und überall. Rubrik Alta, das bislang bedeutendste Release, unterstützt alle wichtigsten, modernen Betriebsumgebungen im Unternehmen, darunter: VMware, Hyper-V, AHV; physische Umgebungen wie Linux und Windows; AWS, Azure und private Clouds. Auf Anwendungsseite punktet Alta mit umfassender Unterstützung für physisches oder virtualisiertes Oracle und SQL. Für Disaster Recovery oder Anwendungsmobilität ermöglicht Alta CloudOn zudem intelligente Instanziierung in Rechenzentren und Clouds.

Anfang dieses Jahres hat Rubrik ein Bookings Run Rate von knapp 100 Millionen US-Dollar in nur sechs Quartalen seit Vertriebsbeginn bekannt gegeben. Laut IDC werden sich bis Ende des Jahres mehr als 80 Prozent der IT-Abteilungen auf hybride Cloud-Architekturen festlegen. Da Unternehmen ihre Anwendungen in die Cloud migrieren, ist eine Anwendungsdaten-Management-Plattform im Cloud-Maßstab erforderlich, um Daten zu schützen und zu verwalten, unabhängig von der ursprünglichen Infrastruktur.

"Mit Alta kommt Rubrik den Unternehmenskunden entgegen", erklärt Arvind Nithrakashyap, CTO von Rubrik. "Dank Unterstützung für VMware und Hyper-V, physisches Windows und Linux sowie native Oracle- und SQL-Unterstützung kann jedes Unternehmen von Rubriks Einfachheit auf Consumer-Niveau sowie Performance und Sicherheit profitieren. Damit steht eine einzige Plattform für die Anwendungsverfügbarkeit bereit - für jede Anwendung, überall."

Virtuell, physisch oder Cloud - jede Umgebung schützen und verwalten

Mit Microsoft Hyper-V und Nutanix AHV Hypervisor rundet Rubrik Alta die Unterstützung für die wichtigsten modernen Betriebsumgebungen im Unternehmen ab:

Physische Betriebsumgebungen: Rubrik Alta unterstützt physische Linux-, Windows- und NFS-Geräte.





Virtualisierte Betriebsumgebungen: Rubrik Alta unterstützt VMware, Microsoft Hyper-V und Nutanix AHV Hypervisor.





Public und Private Clouds: Rubrik Alta schützt Workloads nativ in AWS, Azure und Private Clouds.





Randumgebungen: Für Unternehmen mit Remote- oder Zweigniederlassungen steht Rubrik Alta in einer reinen Softwarelösung zur Verfügung, die in fernverwalteten virtualisierten Umgebungen ausgeführt werden kann.





Rubrik Alta bietet eine einheitliche Benutzererfahrung und nahtlose Funktionalität für wichtige virtualisierte und physische Umgebungen. Unternehmen können mit Rubrik Alta das Management von Umgebungen vereinfachen, Agilität in sich entwickelnden Umgebungen aufrechterhalten und ihre Anwendungsdaten von der zugrundeliegenden Infrastruktur befreien.

Neuer anwendungsorientierter Datenschutz und Management für Enterprise-Applikationen

Rubrik Alta unterstützt physisches Oracle und beinhaltet eine Live-Recovery-Funktion für physisches SQL. Applikations-Verantwortlichen bietet Rubrik einfache Bedienung auf Consumer-Niveau, unerreichte Backup-Performance, Ransomware-Sicherheit und sofortige Anwendungsverfügbarkeit zu jeder Zeit und überall:

Physische Oracle-Datenbanken: Rubrik Alta ist kein "dummes" NFS-Ziel für Oracle-Backups. Alta integriert sich mit Oracle RMAN und unterstützt Oracle ASM und macht so Agenten überflüssig. Oracle-Datenbank-Administratoren können weiterhin ihre bevorzugten Tools nutzen, während sie von Rubriks zentraler richtlinienbasierter Engine profitieren. Rubrik bietet leistungsfähige CBT-basierte (Changed Block Tracking) Backups und Parallel-Ingest, Log-fähige Point-in-Time-Wiederherstellungen (PITR) sowie Ransomware-sichere, unveränderliche Backups.





Physisches Microsoft SQL: Rubrik Alta verfügt über neue Live-Mount-Recovery-Funktionen für physisches SQL, die Anwendungseigentümern einfache Wiederherstellung und eine Geschäftsunterbrechung von nahezu Null bieten. Rubrik schützt physisches Microsoft SQL mit einer einzigen richtlinienbasierten Engine. Damit lassen sich das SQL-Server-Datenmanagement automatisieren sowie konsistente, inkrementelle Backups liefern und PITR mit intelligenter Protokollverwaltung aktivieren.





CloudOn zur Wiederherstellung und Instanziierung von Anwendungen und Daten vom Rechenzentrum zur Cloud

Rubrik Cloud Data Management wurde von Anfang an entworfen, um Cloud-Archive bereitzustellen und nahtlos Datendienste (Suchen, Verwalten, Wiederherstellen) in lokalen Umgebungen und der Cloud zu liefern. Mit Alta erweitert Rubrik diese Cloud-Forward-Architektur mit neuen CloudOn-Diensten für die Cloud-Instanziierung, beginnend mit AWS. Jetzt können Unternehmen, die Images von virtuellen Maschinen sichern und verwalten, die neuen CloudOn-Dienste von Alta für Power-On-Anwendungen in AWS nutzen, ebenso wie die intelligenten AMI-Konfigurations- und Übersetzungsdienste von Alta. Diese neue Funktion schafft maximale Flexibilität für Anwendungsfälle wie Disaster Recovery, Test/Dev sowie Analytik.

Erste Anwenderstimmen

"Rubrik macht es uns möglich nahtlos mi Daten und Anwendungen aus beiden Welten zu arbeiten -- in der Cloud," erklärt Leonard De Botton, CIO des international bekannten Berkeley College. "Wir freuen uns auf die intelligente Instanziierung von Anwendungen und die Möglichkeit unser Anwendungen mobil zu machen, über Clouds und Rechenzentren hinweg."

Vinay Prabhu, Practice Director for Infrastructure Solutions bei Groupware Technology ergänzt: "Rubrik hat sein Produkt seit dem ersten Tag in rasantem Tempo immer wieder erweitert. Die neue Version "Alta" ist ein prima Beispiel dafür. Die Erweiterung um Hyper-V und nativen Oracle-Support, die neuen SQL-Features als Ergänzung zum großartigen VMware-Support und den physischen Systemen macht Rubrik für noch mehr Unternehmen und Einsatzszenarien attraktiv."

Über Rubrik

Rubrik bietet Lösungen für Cloud Data Management, mit denen Unternehmen die Sicherung, Verwaltung und den Schutz ihrer Daten beschleunigen können, unabhängig vom Standort. "Fortune 500"-Unternehmen nutzen die einheitliche Plattform für Datensicherung, Datensuche und -Analyse, Datenarchivierung und Compliance sowie Copy Data Management, um sofortigen Datenzugriff zu ermöglichen, die Gesamtbetriebskosten für das Datenmanagement zu halbieren und den täglichen Managementaufwand auf Minuten zu reduzieren. Rubrik ist 2016 von Gartner als einer der "Cool Vendors in Storage Technologies" genannt worden. Weitere Informationen finden Sie unter www.rubrik.com und auf Twitter (@rubrikInc).

