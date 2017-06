Andersen Tax gibt seinen Markteintritt in Luxemburg bekannt, nachdem die Mitgliedsfirma von Andersen Global, Alegis, in dieser Woche den Namen Andersen angenommen hat. Alegis gehört seit 2014 zu den Mitgliedsfirmen und verfügt darüber hinaus über Niederlassungen in Düsseldorf und Merzig, Deutschland, die ebenfalls noch in diesem Jahr den Namen Andersen annehmen werden.

"Wir freuen uns sehr darüber, den Namen Andersen anzunehmen, und wir sind uns darüber bewusst, dass dies sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter von Vorteil ist", sagte Alessio Rossi, der Geschäftsführer der Niederlassung von Andersen Tax in Luxemburg. "Wir werden stufenweise zum Namen Andersen übergehen, zuerst in Luxemburg und später in Deutschland. Unser Ziel ist es, einen Maßstab für Qualität zu setzen, und ich freue mich, dass wir diesen Schritt gehen, um unser Unternehmen weiter zu vereinheitlichen und unsere Kompetenzen weltweit zu stärken."

Als Andersen Tax wird das Unternehmen weiter Steuer- und Rechtsberatungsleistungen auf höchstem Niveau für Unternehmens- und Privatkunden international und in Europa anbieten. Andersen Tax in Luxemburg bietet Leistungen in allen Bereichen, einschließlich Steuerplanung, Steuerstrukturierung, Fusionen und Übernahmen, Liquidationen und Restrukturierungen, an.

Der CEO von Andersen Tax, Mark Vorsatz, fügte hinzu: "Es ist entscheidend, dass jede einzelne unserer Mitgliedsfirmen hinsichtlich der Unternehmenspolitik zu uns passt. Alessio und sein Team stellen immer wieder ihr Engagement für branchenführenden Service, Eigenverantwortung und Transparenz unter Beweis, und die Übernahme des Namens Andersen steht im Einklang mit diesem Engagement."

Andersen Tax ist angesichts der Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner von Anderson Global an mehr als 64 Standorten weltweit präsent. Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss von Mitgliedsfirmen und beschäftigt über 2.000 Fachkräfte weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

