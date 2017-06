Wien - In allen drei Ländern (CE3 - Polen, Tschechien, Ungarn) fiel das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal besser aus als von den Analysten erwartet, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport". In Tschechien habe es um 1,3% gegenüber dem Vorquartal zugelegt (erwartet: 0,7%), in Polen um 1% (0,8%) und in Ungarn um 1,3% (1,2%).

