Die interpack 2017 markiert den Beginn einer neuen Ära bei Romaco. Zwei Tage vor Messestart gab die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) den Verkauf der Romaco Group an die chinesische Truking Group aus Changsha bekannt. Die neuen Eigentümer um Truking-Gründer und Vorstandsvorsitzenden Yue Tang nutzten das gute Timing für einen zweitägigen Besuch am Stand des Unternehmens auf der interpack. "Eine gute Gelegenheit, sich nach den intensiven Verhandlungen in ungezwungener Atmosphäre kennen zu lernen und für uns eine hervorragende Chance, sich dem neuen Eigentümer von seiner besten Seite zu präsentieren", betont Paulo Alexandre, CEO Romaco Group.

Innovationen für die pharmazeutische Prozesskette

Auf der interpack 2017 stellte die Gruppe 15 verschiedene Maschinen aus, darunter drei Verpackungslinien und neun Einzelmaschinen zur Herstellung und Verpackung von pharmazeutischen Feststoffen. Der Launch von vier Anlagen in einheitlichem Industriedesign unterstrich den Gruppencharakter ...

