Paphos, Zypern (ots) - Thanos Hotels and Resorts, Zyperns führende Hotelgruppe, hat mit dem Aloe Hotel in Paphos sein viertes Haus erworben. Nach einer kompletten Umgestaltung im Winter 2018, wird das Hotel im Frühjahr 2019 in das Portfolio der Gruppe eingegliedert. Zu den Häusern im Besitz und Management der Thanos Hotels zählen das Anassa, Flaggschiff der Gruppe, das designorientierte Almyra sowie das klassische Annabelle.



Das neue Anwesen befindet sich nur wenige Gehminuten von den Schwesterhotels Almyra und Annabelle entfernt. In exzellenter Lage an der Poseidonos Avenue des antiken Hafenstädtchen Paphos an der Südwestküste Zyperns, bietet das Haus 272 Zimmer, drei Restaurants sowie drei Poolanlagen. Zum Strand sind es nur 200 Meter. Die Hotelgesellschaft verfügt somit über insgesamt 840 Zimmer und Suiten in vier Hotels auf der Insel.



Thanos Hotels planen ein umfassendes Rebranding des neuen Anwesens, um eine weitere attraktive Urlaubsalternative im Mittelmeer anzubieten sowie in neue Märkte zu diversifizieren. Bis zum Relaunch wird das Hotel seinen Betrieb wie gehabt fortsetzen.



Thanos Hotels and Resorts ist ein familiengeführtes Unternehmen. Vor 40 Jahren von Alekos Michaelides gegründet, steht heute sein Sohn Thanos Michaelides als Managing Director an der Spitze der Gruppe. Das Unternehmen ist stolz auf sein Erbe und wird weiterhin an seine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte als eine der führenden Hotelgruppen im Mittelmeerraum anknüpfen.



Zypern ist als Urlaubsdestination seit Jahrzehnten stabil. Die Insel hat in den vergangenen Jahren ein signifikantes Wachstum gezeigt, das sich laut Prognose fortsetzen soll. 2016 war für Zypern ein Rekordjahr mit 3,1 Millionen Ankünften, was einem Wachstum von 17 Prozent entspricht. Auch Thanos Hotels verzeichnen für 2017 bereits einen Buchungsanstieg von 20 Prozent und erwarten ein außerordentliches Erfolgsjahr. www.thanoshotels.com



