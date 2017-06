NEW YORK (Dow Jones)--Die Technologiewerte an der Wall Street dürften am Dienstag zum Start Gewinne verbuchen, nachdem sie zwei Tage in Folge unter Druck gestanden haben. Die Futures auf die Aktienindizes liegen 0,2 Prozent im Plus. Vor allem am Freitag hatte es einen Absturz in dem Sektor gegeben, da Goldman Sachs in einer Studie wegen der hohen Bewertungen gewarnt hatte und auch andere Analysehäuser mit kritischen Aussagen aufgefallen waren.

An der Spitze der Erholung am Dienstag dürften die an den vergangenen Sitzungstagen besonders gebeutelten Halbleiterwerte stehen. In Europa liegt der Sektor 1,2 Prozent im Plus, an der Wall Street geht es zum Beispiel mit Nvidia vor der Startglocke 3 Prozent nach oben.

Auch die Apple-Aktie stand bei dem Ausverkauf im Zentrum des Geschehens, nun macht sie vorbörslich 1,1 Prozent gut. "Die Bewertungen sind definitiv hoch, aber in diesem Jahr ist noch jeder Rückgang sofort zu Käufen genutzt worden", sagt CEO Tom Manning von F.L. Putnam Investment Management. Es falle schwer zu glauben, dass es dieses Mal anders sei.

Auffallend an dem Ausverkauf war überdies, dass die Anleger nicht gänzlich aus Aktien gegangen sind, sondern in andere Sektoren umgeschichtet hatten - besonders in solche, die in diesem Jahr nicht besonders beliebt waren, wie Energiewerte. Auch Finanzwerte wurden gekauft.

Im übrigen nimmt nun der Fed-Termin die Aufmerksamkeit der Anleger in Anspruch. Bei der Zinsentscheidung am Mittwoch rechnen die Märkte mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte. Im Licht des jüngsten Abverkaufs von Technologieaktien dürften die Teilnehmer mit Interesse die begleitenden Aussagen verfolgen. Vorbörslich wurden bereits Erzeugerpreis mitgeteilt, die in der Kernrate etwas stärker anzogen als erwartet.

Merck mit Studie leichter

Mit Kursverlusten dürfte die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co auf die Nachricht reagieren, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. Merck hat die Rekrutierung von Patienten für die Erprobung des Medikaments Keytruda zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer Form des Blutkrebses, vorübergehend gestoppt, um herauszufinden, warum einige Patienten, denen Keytruda verabreicht wurde, starben. Die Aktie verliert 1,2 Prozent.

Ebenfalls unter Druck stehen dürften Science Applications International. Das Rüstungsunternehmen hat mit seinem Umsatz und den Margen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die Aktie war im nachbörslichen Geschäft um 10 Prozent eingebrochen.

Der Kurs der Kinokette Imax dürfte dagegen zulegen, nachdem das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt hat. Diese sollen mit dem Abbau von 14 Prozent der Arbeitsplätze weltweit erreicht werden. Überdies plant Imax einen neuerlichen Aktienrückkauf im Volumen von 200 Millionen Dollar.

Am Devisenmarkt zieht der Euro nach einigem Auf und Ab leicht an auf 1,1220 Dollar. Aktuell fehlt es aber noch an Impulsen für das Währungspaar. Etwas mehr Bewegung zeigt sich im Dollar-Pfund-Paar mit einem Anstieg der britischen Währung. Gestützt wird diese nach starken britischen Verbraucherpreisdaten.

Die sicheren Häfen Gold und Anleihen werden weiter gemieden, belastet auch von dem steigenden Zinsniveau. Die Feinunze Gold verliert weitere 0,1 Prozent auf 1.263 Dollar, die Rendite der zenhjährigen Treasurys steigt um 1 Basispunkt auf 2,22 Prozent.

Der Ölpreis gibt leicht nach, das Fass der Sorte WTI verliert 0,4 Prozent auf 45,86 Dollar. Tendenziell preisstützend ist, dass saudische Exporte sich aktuell in der Nähe eines 30-Jahrestiefs bewegen, wie mit den Daten der Saudi Aramco vertraute Personen sagen. Demzufolge sind die Verkäufe im Juli auf 850.000 Barrel am Tag gesunken, so wenig wie zuletzt 1988.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,36 0,4 1,36 15,7 5 Jahre 1,78 0,3 1,78 -14,3 7 Jahre 2,03 0,6 2,02 -22,1 10 Jahre 2,22 0,5 2,21 -22,7 30 Jahre 2,88 0,8 2,87 -19,2 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:02 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1215 +0,19% 1,1193 1,1202 +6,6% EUR/JPY 123,47 +0,27% 123,14 123,05 +0,4% EUR/CHF 1,0848 -0,01% 1,0849 1,0853 +1,3% EUR/GBP 0,8809 -22,10% 1,1307 1,1311 +3,3% USD/JPY 110,10 +0,07% 110,02 109,85 -5,8% GBP/USD 1,2732 +0,59% 1,2657 1,2676 +3,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,88 46,08 -0,4% -0,20 -19,2% Brent/ICE 48,17 48,29 -0,2% -0,12 -18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,27 1.264,98 -0,2% -2,70 +9,6% Silber (Spot) 16,79 16,82 -0,2% -0,03 +5,4% Platin (Spot) 938,40 942,50 -0,4% -4,10 +3,9% Kupfer-Future 2,59 2,62 -1,1% -0,03 +2,7% ===

