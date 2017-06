ROUNDUP 2/ZDF verliert, Sky gewinnt: Champions League nur noch im Pay-TV

HANNOVER (dpa-AFX) - Für Fußball-Fans wird es teurer: Die Champions League verschwindet von 2018 an komplett ins Pay-TV. Sky sicherte sich die exklusiven Medienrechte bis 2021 und arbeitet mit der Streaming-Plattform DAZN zusammen, die Sublizenzen erhält. Der am Dienstag veröffentlichte Vertrag stellt eine Zäsur in der Fernseh-Berichterstattung über Fußball in Deutschland dar. Das ZDF ist in dem Bieterverfahren leer ausgegangen. Der öffentlich-rechtliche Sender darf nur noch in der kommenden Saison 18 Spiele im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Noch nicht vergeben ist das Rechtepaket für die Europa League.

Symrise beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld

HOLZMINDEN - Der Duft- und Aromenhersteller Symrise hat sich mit einer Wandelanleihe am Kapitalmarkt frisches Geld beschafft. Die Anleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro sei im Schnellverfahren an institutionelle Anleger verkauft worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag mit. Die Anleihe habe eine Laufzeit von sieben Jahren. In den ersten fünf Jahren sei eine Wandlung in Aktien ausgeschlossen. Die Wandelanleihe stehe für 3,4 Prozent des Aktienkapitals.

ROUNDUP: Lufthansa verlegt fünf Super-Jumbos von Frankfurt nach München

FRANKFURT/MÜNCHEN - Die Lufthansa verlegt fünf ihrer größten Flugzeuge von Frankfurt nach München. Die Maschinen vom Typ Airbus A380 sollen ab Ende März 2018 aus der bayerischen Landeshauptstadt nach Los Angeles, Hongkong und Peking starten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

ROUNDUP: BGH urteilt im Juli über Extra-Kosten für SMS-TAN beim Online-Banking

KARLSRUHE - Extra-Gebühren beim Online-Banking sind seit Dienstag ein Fall für den Bundesgerichtshof (BGH). Etliche Bankkunden lassen sich ihre Transaktionsnummern (TAN) per SMS aufs Handy schicken - die Frage ist, ob die Institute sie für diesen Service zur Kasse bitten dürfen. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat stellvertretend die Kreissparkasse Groß-Gerau verklagt. Dort kostete das Online-Konto zwei Euro im Monat. Zusätzlich fielen für jede SMS-TAN zehn Cent an. Nach Ansicht der Verbraucherschützer müsste der Empfang inklusive sein. Denn zum Schutz vor Betrügern muss jeder Banking-Auftrag zwingend durch Eintippen einer TAN bestätigt werden.

Deutsche Bank schafft Euribor-Rechtsstreit mit Millionenzahlung aus der Welt

NEW YORK/FRANKFURT - Die Deutsche Bank kann eine weitere juristische Baustelle weitgehend abhaken: Sie einigte sich mit Klägern in einem Sammelverfahren um den Referenzzinssatz Euribor auf die Zahlung von 170 Millionen Dollar, wie aus Unterlagen beim zuständigen US-Bundesgericht in Manhattan hervorgeht. Allerdings muss ein Richter dem Vergleich noch zustimmen.

Weitere Meldungen -Digitale Gesundheit: BVDW benennt größte Hürden für Transformation -Neuseeländer wollen traditionsreiche Schoko-Fabrik retten -ZDF-Thriller auch als Wiederholung auf Platz eins -Sonys Playstation 4 mehr als 60 Millionen Mal verkauft -Novartis gewinnt Klage vor Supreme Court - Biosimilar-Marktstart schneller -EU-Parlament billigt neue Energielabel für Elektrogeräte -Bauernverband kritisiert 'Panikmache' bei Trinkwasserpreisen -Schifffahrt so sicher wie noch nie - doch neue Risiken drohen -Darmstadt siegt bei Wettbewerb 'Digitale Stadt' -Bündnis fordert Kunden zum bewussten Mehrweg-Einkauf auf -ZDF zur Champions League: 'Für Fußballfans schlechte Nachricht' -Rostocker Biotech-Unternehmen erhält 25 Millionen Euro -ROUNDUP: Selbstfahrende Google-Zweisitzer verlassen die Straße -Versicherer: Weniger Unfälle, teurere Reparaturen bei autonomen Autos -Aktionärstreffen von Air Berlin in akuter Krise -Auslandsgeschäft wird für Glücksspielkonzern Gauselmann wichtiger -Kieler Experte: Ostsee wird zu warm für Dorsch -Microsofts neue Surface-Modelle in Deutschland verfügbar -Apple-Chef bestätigt Fokus auf Roboterauto-Systeme in Autoprojekt -Antiterrorkampf: London und Paris erwägen Strafen für Internetfirmen -Selbstfahrende Google-Zweisitzer kommen von der Straße -Seit zehn Jahren: Mit dem Sprinterzug von Saarbrücken nach Paris

