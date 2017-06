Göttingen (ots) - Am kommenden Freitag und Sonnabend treffen sich im Asklepios Fachklinikum Göttingen mehr als 180 Spezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet, um sich über aktuelle Aspekte und Entwicklungen im Bereich der Traumatherapie auszutauschen. In den Vorträgen und Workshops diskutieren die Spezialisten ihre Erfahrungen in der Therapie von traumatisierten Menschen. Der renommierte Kriminologe Prof. Dr. Christian Pfeifer wird den Eröffnungsvortrag halten. Unter dem Titel "Trauma in Deutschland - gibt es Entwicklungen?" wird er verdeutlichen, dass sich die Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten durch die Auseinandersetzung mit dem Komplex Trauma, etwa in Familien, verändert hat - und zwar durchaus zum Besseren.



Wir laden Vertreter der Medien ein, sich das Fachsymposium als Gast anzuschauen und mit den Spezialisten vor Ort zu sprechen.



Ihr Ansprechpartner ist:



Dr. med. Willy Herbold Chefarzt des Bereichs Psychotherapie und Traumatherapie Asklepios Fachklinikum Göttingen Tel.: (0551) 402-1039 w.herbold@asklepios.com



Das Programm der Veranstaltung finden Sie hier als Link: http://ots.de/VVVvN



Übrigens: Einer der Vorträge am Sonnabend befasst sich unter dem Titel "Harte News - Reporter und Trauma" mit den Journalisten, die in Krisen- und Katastrophengebieten unterwegs sind.



