UHD1 by HD+ zeigt exklusiv die IMAX Filme "Humpback Whales" und "Reflections on Iceland" // Ewan McGregor spricht den Off-Erzähler in "Humpback Whales" // Erstausstrahlung von "Humpback Whales" am Dienstag den 13.06. um 20:00 Uhr // Erstausstrahlung von "Reflections on Iceland" am Dienstag den 13.06. um 20:35 Uhr // Wiederholungen am Sonntag den 18.06. 20:45 Uhr bzw. 21:20 Uhr



Mit Walen schwimmen und Islands Naturschauspiele bewundern - das erwartet die Zuschauer demnächst exklusiv auf UHD1 by HD+ mit den IMAX Filmen "Humpback Whales" und "Reflections on Iceland". In "Humpback Whales" geht es auf Tuchfühlung mit den sanften Riesen: Ein Forscherteam begleitet Buckelwale quer durch die Weltmeere von Tonga bis Alaska. Für den Beitrag haben Regisseur Greg MacGillivray (The Living Sea, Dolphins, Everest) und Produzent Shaun MacGillivray (To The Arctic, Grand Canyon Adventure) erstmals Buckelwale mit IMAX® 3D Kameras gefilmt. Die Reisereportage "Reflections on Iceland" nimmt die Zuschauer mit in das Land aus Eis und Feuer. Dank hochauflösender Ultra HD Filmaufnahmen liefern beide Filme ein hautnahes Fernseherlebnis und versetzen den Zuschauer mitten ins Geschehen.



"Humpback Whales" zeigt Buckelwale so nah wie nie zuvor - die hochauflösenden Ultra HD Aufnahmen unterstreichen diesen Eindruck. Die Rolle des Reiseführers auf der Weltmeertour übernimmt ein Stargast: Oscar-Preisträger Ewan McGregor ("Moulin Rouge", "Star Wars") spricht den Off-Erzähler. Den eigentlichen Stars kann jedoch selbst ein Hollywoodstar nicht die Show stehlen. Denn Buckelwale schwimmen, singen und tanzen sogar. Faszination und Neugierde sind ihnen damit sicher. Das war nicht immer so: Wegen ihrer gigantischen Ausmaße von bis zu 17 Metern Länge und einem Gewicht von 55 Tonnen galten sie lange als Seeungeheuer und waren noch vor 50 Jahren durch den Walfang vom Aussterben bedroht. Was die Buckelwale wohl tun, wenn keiner hinschaut? Worin liegt der Grund für ihr Singen und weshalb legen sie jährlich bis zu 16.000 Kilometer auf ihrer Reise durch die Weltmeere zurück? Diese und weitere Geheimnisse lüftet die Gruppe führender Walforscher in "Humpback Whales". Mit atemberaubenden Naturaufnahmen nimmt die Dokumentation "Reflections on Iceland" die Zuschauer mit auf Entdeckungstour in das Land der Feen und Trolle. Erschaffen durch Feuer und überzogen von Eis hat das kleine Land im hohen Norden eine beeindruckende natürliche Vielfalt zu bieten. Wasserfälle durchziehen Landschaften aus sattem Grün, Staubstürme zeichnen farbenfrohe Muster an den Himmel und Lavafelder liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zu Gletschern. Wer all das erleben will, ohne zu verreisen, hat mit "Reflections on Iceland" jetzt die Chance.



UHD1 by HD+ zeigt beide Filme exklusiv am 13. sowie am 18. Juni in Ultra HD Qualität. "Humpback Whales" ist erstmals am Dienstag, 13. Juni, um 20:00 Uhr zu sehen. Die Wiederholung läuft am Sonntag, 18 Juni, um 20:45 Uhr. "Reflections on Iceland" wird erstmals am Dienstag, 13. Juni, um 20:35 Uhr ausgestrahlt und am 18. Juni um 21:20 Uhr wiederholt. Neben einem UHD-TV mit HEVC-Decoder benötigen Zuschauer ein HD+ Modul oder einen HD+ UHD-Receiver.



Der Demokanal UHD1 by Astra / HD+ kann wochentags bis 20:00 Uhr (am Wochenende bis 14:00 Uhr) unverschlüsselt empfangen werden, ab 20:00 Uhr ist dafür ein HD+ Modul bzw. ein HD+ UHD Receiver mit aktiver HD+ Karte Voraussetzung.



Empfangsparameter von UHD1: Transponder: 1.035 Frequenz: 10.994 MHz (Horizontal) Symbolrate: 22.000 Ms/s Video: 2160 50p, HEVC Main 10 Datenrate: 25 Mbit/s



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket 22 der größten Privatsender in HD-Qualität. www.hd-plus.de



Die HD PLUS GmbH betreibt mit UHD1 by Astra / HD+ einen der ersten 24/7 Demo-Kanäle für Ultra HD. UHD1 by Astra / HD+ richtet sich in der Daytime unter anderem an den Fachhandel, um Interessenten von UHD-TV-Geräten durch spektakuläre Inhalte für Ultra HD zu faszinieren. Abends richtet sich UHD1 by Astra / HD+ exklusiv an Nutzer von HD+, hier wird exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. http://www.hd-plus.de/uhd/



