Außenminister Kurz will Flüchtlinge aus Afrika aufhaltenWien - In den letzten Jahren sind viele tausend Flüchtlinge aus Afrika in kleinen, unsicheren Booten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Dabei sind viele von ihnen gestorben. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz möchte das verhindern. Er will, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...