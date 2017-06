Frankfurt - Ein neuer Aktienindex-ETF des Emittenten Source ist seit Montag über Xetra und die Frankfurter Börse handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Source MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (ISIN DE000A2DPCP0/ WKN A2DPCP) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von 335 großen und mittleren europäischen Unternehmen zu partizipieren, wobei Werte aus Großbritannien ausgeschlossen seien. In den Referenzindex würden ausschließlich Unternehmen aufgenommen, die nach Marktkapitalisierung zu den oberen 85 Prozent des jeweiligen Landes gehören würden. Der Referenzindex werde dabei vierteljährlich überprüft und halbjährlich neu ausgerichtet.

Den vollständigen Artikel lesen ...