Frankfurt - Trotz der Vorhersage eines höheren Angebotsdefizits 2017/18 durch das US-Landwirtschaftsministerium USDA gab der Maispreis in Chicago gestern um 2,7% nach, so die Analysten der Commerzbank.Grund sei, dass zunächst einmal Regen in wichtigen Anbaugebieten vorhergesagt sei, der die Pflanzenentwicklung unterstützen solle. Wie das USDA gestern berichtet habe, habe sich in der vergangenen Woche der Zustand der Maispflanzen leicht verschlechtert. Nur noch 67% der Pflanzen seien demnach in gutem oder sehr gutem Zustand, im Vorjahr seien es zum gleichen Zeitpunkt 75% gewesen. Noch deutlich schlechter sei die Entwicklung bei Sommerweizen in den USA, der unter übermäßiger Trockenheit leide. Hier habe das USDA den Anteil der mit gut oder sehr gut bewerteten Pflanzen um 10 Prozentpunkte auf nur noch 45% reduziert, im Vorjahr seien es 79% gewesen. In Umfragen sei mit einer deutlich geringeren Verschlechterung gerechnet worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...