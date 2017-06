Shanghai (ots/PRNewswire) - Hainan Airlines wird am 12. September 2017 einen Direktflug zwischen Tel Aviv und Shanghai einführen. Nach der erfolgreichen Einführung des Tel Aviv-Peking-Flugs im April 2016 wird dies Hainan Airlines' zweite Verbindung ohne Zwischenstopp von Tel Aviv nach China sein.



Dank dieser neuen Flugverbindung können Reisende nun direkt von Tel Aviv mit Hainan Airlines-Flügen in zwei Städte in China - Peking und Shanghai - reisen.



Diese Strecke wird dienstags, donnerstags und sonntags mit einer Boeing 787-9 angeboten werden. Reisende im Ausland können über die Hainan Airlines-Webseite unter www.hainanairlines.com, über die europäische Hotline unter 00-800-876-89999 oder direkt am Ticketschalter der Fluggesellschaft bzw. über Agenten Tickets für den Tel Aviv-Shanghai-Flug buchen.



Hainan Airlines hat über 700 inländische und internationale Strecken eingeführt, über die Asien, Europa, Australien und Nordamerika angeflogen werden. Die Fluggesellschaft wurde sechs Jahre in Folge zu einer SKYTRAX Fünf-Sterne-Fluggesellschaft ernannt, verfügt über eine der weltweit besten Sicherheitsstatistiken, da sich in 24 Jahren Betriebszeit kein großer Unfall ereignet hat, und erhielt von JACDEC - ein deutsches Unternehmen für Datenauswertung von Flugsicherheit - in puncto Sicherheit von Fluggesellschaften den dritten Platz. Hainan Airlines setzt sich ernsthaft und voller Freude dafür ein, Ihnen eine angenehmere Reiseerfahrung zu bieten.



Hainan Airlines' Tel Aviv-Shanghai-Flugplan (alle Zeiten sind in Ortszeit angegeben):



Flugnummer Flugzeug Zeitplan Terminal Abflugzeit Ankunftszeit Terminal Startdatum Enddatum Mo Di Mi Do Fr Sa So Sommer HU407 789 X X X Pudong 0125 0830 Tel Aviv 12. 28. und September Oktober Herbst 2017 2017 HU408 789 X X X Tel Aviv 1355 0530+1 Pudong 12. 28. September Oktober 2017 2017 Winter HU407 789 X X X Pudong 0125 0730 Tel Aviv 29. 22. und Oktober März Frühjahr 2017 2018 HU408 789 X X X Tel Aviv 1255 0530+1 Pudong 29. 22. März Oktober 2018 2017



