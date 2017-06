Die Lage im irakischen Lager Hassan Scham ist verheerend. Insgesamt 850 Menschen seien an einer Lebensmittelvergiftung erkrankt. Zwei Personen seien bereits verstorben - 300 weitere befänden sich im kritischen Zustand.

