Die Berenberg Bank hat das Kursziel für Tesla drastisch angehoben. Von 193 Dollar auf jetzt 464 Dollar. Zuvor lautet die Einschätzung jetzt "Buy" nach zuvor "Hold". Die Begründung für dieses neue Rating, erfahren Sie in diesem Video... Zudem gibt Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.