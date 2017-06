Lieber Leser,

es gibt in der Charttechnik zwei ebenso wie wirkungsvolle Indikatoren, mit denen Sie sehr schnell erkennen können, wie es gerade um eine Aktie bestellt ist: Die Tagelinien und das On-Balance-Volumen. Schauen wir also einmal gemeinsam, was diese beiden Indikatoren zurzeit über die Wirecard-Aktie aussagen.

Zum Wochenauftakt gab es für die Anteile des Anbieters von Online-Bezahlsystemen heftig "was auf den Deckel": Die Aktie büßte zeitweilig -5,7% ... (Andreas Sommer)

Den vollständigen Artikel lesen ...