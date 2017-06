Schwerin (ots) - Der neue NDR Landesrundfunkrat Mecklenburg-Vorpommern ist am Montagabend (12. Juni) in Schwerin erstmals zusammengetreten. Auf seiner konstituierenden Sitzung im NDR Landesfunkhaus wählten die Mitglieder des Gremiums Dr. Fred Mrotzek (VOS Gemeinschaft ehemaliger politischer Häftlinge e.V.) zu ihrem neuen Vorsitzenden. Zu seiner Stellvertreterin wurde Dr. Heike Müller (Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.) gewählt.



Der Landesrundfunkrat überwacht die Einhaltung der Programmanforderungen für die Radio- und Fernseh-Landesprogramme und berät die Landesfunkhausdirektorin in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Darüber hinaus bedarf die Berufung der Landesfunkhausdirektorin bzw. des Landesfunkhausdirektors der Zustimmung des Landesrundfunkrates. Die Wahl des Gremiums findet alle fünf Jahre statt.



Die elf Mitglieder im neu gewählten Landesrundfunkrat sind:



Steffen Feldmann (Caritas Mecklenburg e.V.), Wolfgang Hasselfeldt (Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern e. V.), Karin Hesse (DGB Landesbezirk Nord Mecklenburg-Vorpommern),Sven Klüsener (SPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern), Elke Löhr (Erzbistum Hamburg), Dr. Fred Mrotzek (VOS Gemeinschaft ehem. pol. Häftlinge), Dr. Heike Müller (Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.), Dr. Cornelia Nenz (Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.), Wolfgang Remer (Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Michael Roolf (Wirtschaftsverband Handwerk Mecklenburg-Vorpommern e.V.), Romy Schult (AfD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern).



Die elf Mitglieder aus den Reihen des Landesrundfunkrates sind zugleich auch Teil des gesamten NDR Rundfunkrates. Dieser setzt sich aus Mitgliedern aus allen vier Staatsvertragsländern des NDR zusammen - also aus Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern - und hat 58 Mitglieder.



