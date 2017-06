Britische Bürger müssen einen deutlichen Preisschub hinnehmen. Die Inflation kratzte im Mai an der Drei-Prozent-Marke. Die Bank of England verfehlt ihr Ziel damit deutlich - und dürfte die Zinserhöhung vertagen.

Großbritannien erlebt vor Beginn der Brexit-Verhandlungen den stärksten Preisschub seit fast vier Jahren. Die Inflation stieg im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt am Dienstag mitteilte. Die Teuerung liegt damit weit über dem Ziel der Londoner Währungshüter, die am Donnerstag zu ihrer nächsten Zinssitzung zusammenkommen. Sie peilen einen Wert von 2,0 Prozent an. Insbesondere der Pfund-Verfall nach dem Anti-EU-Votum der Briten im Sommer 2016 heizt die Inflation an, da importierte Güter wie etwa Computerzubehör ...

Den vollständigen Artikel lesen ...