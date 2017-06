Los Angeles - Sony hat seine Spielekonsole Playstation 4 mehr als 60,4 Millionen Mal verkauft. Ebenfalls zum Stand 11. Juni seien weltweit über 487,8 Millionen Spiele im Einzelhandel und als digitale Downloads abgesetzt worden, teilte Sony Interactive Entertainment am Dienstag mit. Zum Start der Games-Messe E3 in Los Angeles kündigte das Unternehmen zahlreiche neue Spiele an, darunter auch Titel für Sonys Playstation VR für virtuelle Welten.

