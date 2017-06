Lauda-Königshofen - General Electric-Aktie: Satter Kursaufschlag! Chartanalyse Nach gut 16 Jahren verlässt der noch amtierende Vorstand Jeff R. Immelt am 1. August General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE), Nachfolger wird der 55-jährige John Flannery, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...