Bad Marienberg - Wie bereits im Emissionskalender für das zweite Quartal 2017 angekündigt, wird der Bund am 21. Juni 2017 die am 25. April 2012 begebene 2,50% Anleihe (ISIN DE0001135481/ WKN 113548) der Bundesrepublik Deutschland von 2012 (2044) im Rahmen eines Tenderverfahrens nochmals aufstocken, so die Deutsche Bundesbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

