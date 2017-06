DETROIT (dpa-AFX) - General Motors baut seine Flotte selbstfahrender Testwagen aus. Mit 130 weiteren Elektroautos des GM-Modells Bolt mit einer neuen Generation der hauseigenen Roboterwagen-Technologie sollen nun rund 180 Fahrzeuge unterwegs sein, wie der US-Branchenriese am Dienstag mitteilte. GM hatte im vergangenen Jahr das auf Technik für selbstfahrende Autos spezialisierte Start-up Cruise gekauft und danach eine erste Serie aus gut 50 autonomen Bolts auf die Straße in San Francisco und im Bundesstaat Arizona gebracht. An den 130 Fahrzeugen der zweiten Generation wurde seit Januar gebaut./so/DP/men

