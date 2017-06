Die größte Herausforderung für ein Unternehmen besteht darin, zu entscheiden, welche Strategie es sich auferlegt", antwortet Bruno Tabar, Geschäftsführer von REP international, auf die Frage nach den Schwierigkeiten im internationalen Wettbewerb. "Ein Markt verändert sich schnell von einem Jahr auf das andere: neue Marktsegmentierung, neue Standortniederlassungen weltweit. Bestimmte Märkte wachsen, wohin gegen andere zurückgehen. Ein Unternehmen muss in der Lage sein, diese Gegebenheiten zu verstehen, um diesen Tendenzen vorzugreifen."

Manche Unternehmen suchen dazu Partner, manche vergrößeren die Zahl der Standort-Präsenzen, manche setzten auf Standardisierung, manche sehen in an den Markt angepassten Produkten ihren Vorteil. Prof. Andreas Limper, Geschäftsführer der Harburg-Freudenberger Maschinenbau, Freudenberg, sieht sehr klar, dass die zunehmende Globalsierung und "Die größte Schwierigkeit im internationalen Geschäft ist die mangelnde politische Stabilität in vielen, noch vor kurzer Zeit als Zukunftsregionen betrachteten, Ländern wie Brasilien, Venezuela, Türkei oder Russland und die damit verbundene Unberechenbarkeit des Investitionsrisikos." damit der Aktionsradius der Kautschukindustrie immer größer wird, und so von den Zulieferern der Branche einen ebenso globalen Aktionsradius fordert. Das kann jedoch auf verschiedenen Wegen geschehen: "Oft können Produkte aber nicht aus Deutschland oder Europa heraus in den Weltmarkt geliefert werden. Die Gründe hierfür können zum Beispiel Transportkosten, Zollschranken oder gesetzliche Rahmenbedingungen sein. Eine Herausforderung besteht in solchen Fällen darin, die hier eingesetzte Technologie in Drittländer zu übertragen - Schulung von Mitarbeitern, Schaffung von Rahmenbedingungen für eine moderne Fabrik. Die Kautschukindustrie wird sich daher in den nächsten Jahrzehnten noch wesentlich globaler aufstellen müssen."

Um eine stärkere Präsenz im Markt zu erreichen, nutzen einige Unternehmen Kooperationen. So hat beispielsweise die Roemheld Gruppe Anfang des Jahres ihre Kompetenzen und Aktivitäten rund um die Magnetspanntechnik in der neugegründeten Römheld Rivi GmbH gebündelt. "Mit dem Gemeinschaftsunternehmen wollen wir zusammen mit unserem langjährigen Partner Rivi Magnetics S. r. l. den Markt in der Kunststoff- und Gummiverarbeitung intensiver als bisher durchdringen und neue Kundenkreise erschließen. Denn Hochtemperatur-Magnetspannplatten sind bis zu 240?°C einsetzbar und sorgen - besonders im Verbund mit Werkzeug-Wechselsystemen - dafür, dass Nebenzeiten drastisch reduziert werden. Neben intensiven Vertriebsaktivitäten wird Römheld Rivi eine Entwicklungsoffensive starten, mit der sich das Produktportfolio deutlich verbreitern wird. Bereits zur Fakuma sollen mehrere Neuentwicklungen präsentiert werden", berichtet Andreas Reich, Produktbereichsleiter Werkzeugspanntechnik/Magnetspannsysteme bei Roemheld.

"Protektionismus und patentrechtliche Dispute werden auch in der Kautschukindustrie an Bedeutung gewinnen und den internationalen Wettbewerb weiterhin anheizen."

Sich an den Markt anpassen

Auch LWB Steinl und REP gründeten 2015 das Unternehmen United Rubber & Plastic Machinery Ltd. in Langfang, China, ca. 60 km südlich von Peking. Bei dieser Investition von 2,12 Mio. Dollar handelt es sich um ein Joint Venture mit dem deutschen Hersteller LWB Steinl. "In dem Joint Venture Werk mit einer Fläche von ca. 2.510 m² arbeiten wir nach dem Lean Management Prinzip für die Herstellung der C-Rahmen- und 4-säuligen Maschinen speziell für den chinesischen Markt. Diese Maschinen bieten die gleiche Qualität und Nachhaltigkeit bei einem schlankeren Design und weniger anspruchsvollen Komponenten. Eine Maschine kostet 30?Prozent weniger, aber natürlich geht dieser Kostenabschlag mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...