In den letzten Wochen hat der DAX mit über 12.500 Punkten historische Höchststände erreicht. Für Aktienbesitzer ist das sicher erfreulich. Wer noch wenig Aktien im Depot hat, wird dagegen eher vorsichtig sein, jetzt an der Börse einzusteigen. Der Zeitpunkt erscheint ungünstig. Doch wo lohnt sich das Investment sonst noch? Bei Mario Draghis anhaltender Niedrigzinspolitik sind die Alternativen rar.

In dieser Lage mag mancher den Blick auf Rohstoffe werfen - eine Anlageklasse, die sehr heterogene Güter umfasst. Edel- und Industriemetalle, Energie und Energierohstoffe, nachwachsende Ressourcen und Agrarprodukte gehören dazu. Gold, Silber und Platin sind Rohstoffe, mit denen sich der Normalanleger am ehesten befasst. Im globalen Wirtschaftsgeschehen wichtiger sind Öl und Gas, Industriemetalle wie Kupfer und Aluminium oder Agrar-Rohstoffe wie Mais, Weizen und Zucker. Auch hier lässt sich investieren.

Volatile Märkte machen Prognosen schwierig

Wer sein Geld auf Rohstoffe setzt, will vor allem von Preisentwicklungen profitieren. Denn laufende Erträge werfen solche Investments üblicherweise nicht ab. Wer sich dabei auf einzelne Rohstoffe konzentriert, handelt in erster Linie spekulativ und will kurz- bis mittelfristige Preistrends für sich nutzen. Tatsächlich sind die Preise auf den Rohstoff-Märkten ständig in Bewegung. Hier nur einige Beispiele aus einem neueren Deutsche Bank-Report:

die Raffinerie-Auslastung in den USA ist aufgrund steigender Ölexporte höher geworden und sorgt dort ...

