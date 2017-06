Mainz (ots) -



Familientherapeutin Julia (Oona Devi Liebich) und Pfarrer Tonio (Maximilian Grill) müssen sich zusammenraufen, wenn sie den Menschen in ihrer Heimatgemeinde helfen wollen. Denn die beiden arbeiten gemeinsam in einer Ehe- und Familienberatungsstelle im bayerischen Alpenvorland. In Bad Tölz und Umgebung und Kochel am See finden seit Donnerstag, 8. Juni 2017, Dreharbeiten zu der neuen ZDF-"Herzkino"-Reihe mit dem Arbeitstitel "Tonio & Julia" statt. Neben Oona Devi Liebich und Maximilian Grill stehen Charlotte Schwab, Simon Böer, Geraldine Raths, Frederik Götz, Klaus Rath und viele andere vor der Kamera. Regie führt Kathrin Feistl.



"Dünn bist du geworden bei den Preußen! Ich hab dir ein ordentliches Abendbrot gemacht", Xaver (Dietrich Adam) freut sich im ersten Film mit dem Arbeitstitel "Vater und Söhne", dass seine Tochter Julia nach Jahren in Berlin endlich in ihre bayerische Heimat zurückkehrt, um eine Stelle als Familientherapeutin bei der Kirche anzunehmen. Besonders gefragt ist Julia zunächst allerdings nicht: Die Dorfbewohner suchen lieber das Gespräch mit Pfarrer Tonio. Doch dann kommt die junge Lisa (Lara Mandoki), die offensichtlich misshandelt wurde, in die Beratungsstelle. Julia findet heraus, dass nicht Lisas Freund Justus (Franz Xaver Brückner) gewalttätig wurde, sondern sein Vater Hermann (Eisi Gulp).



Im zweiten Film mit dem Arbeitstitel "Kindersegen" sagt Friseurin Laura Mosny (Katja Studt) unter Tränen die Taufe ihres Töchterchens Frieda ab. Julia lässt das keine Ruhe - sie will wissen, was die junge Mutter so bedrückt: Offenbar weicht Lauras Freund Philipp (Kai Ivo Baulitz) sowohl einer Taufe, als auch der lang ersehnten Hochzeit aus. Kurz nachdem Pfarrer Tonio herausgefunden hat, dass Philipp seit Jahren ein Doppelleben führt, erscheint Laura nicht zu einem vereinbarten Termin in der Beratungsstelle. Gemeinsam machen sich Tonio und Julia auf die Suche nach der jungen Mutter.



"Tonio & Julia" wird im Auftrag des ZDF von der Studio.TV.Film GmbH (Produzentin: Milena Maitz) produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteurin ist Sophie Venga Fitz. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 2. August 2017. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



