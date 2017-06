GSMA Intelligence zufolge sind zwei Drittel der Weltbevölkerung inzwischen vernetzt

Die Mobilfunkbranche hat Echtzeitdaten von GSMA Intelligence, dem Forschungsarm der GSMA zufolge ihren fünfmilliardsten eindeutigen ("Unique") Mobilfunkkunden gewonnen. Der Meilenstein von fünf Milliarden bedeutet, dass mehr als Zwei Drittel der Weltbevölkerung nun mit einem Mobilfunkdienst verbunden sind. Die letzte Milliarde Teilnehmer ist innerhalb der letzten vier Jahre dazugekommen.

"Die Marke von fünf Milliarden Teilnehmern zu erreichen ist eine enorme Leistung für eine Branche, die nur einige Jahrzehnte alt ist. Sie zeigt, dass die Mobilfunkbetreiber viele Jahre lang mehrere Milliarden Dollar in Netze, Dienste und Frequenzen investiert haben", kommentierte Mats Granryd, Director General der GSMA. "Heute ist der Mobilfunk eine wahrhaft globale Plattform, die Konnektivität und, was möglicherweise noch wichtiger ist, soziale und wirtschaftliche Möglichkeiten für Bürger in allen Winkeln der Erde bietet. Diese enorme Reichweite ermöglicht es der Mobilfunkbranche, eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung globaler Initiativen wie den Zielen für nachhaltige Entwicklung der UN einzunehmen1

Indien wird künftigen Teilnehmerzuwachs vorantreiben

Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Mobilfunkteilnehmer sind in der asiatisch-pazifischen Region zu finden, in der sich die zwei größten Mobilfunkmärkte weltweit befinden: China und Indien. Auf China entfallen mehr als eine Milliarde der weltweiten Teilnehmer und Indien kann 730 Millionen vorweisen.

Die am höchsten durchdrungene Region weltweit ist Europa, wo 86 Prozent der Bürger einen Mobilfunkdienst in Anspruch nehmen. Subsahara-Afrika ist mit 44 Prozent die Region mit der niedrigsten Durchdringung.

Prognosen zufolge wird die Anzahl der eindeutigen Mobilfunkteilnehmer bis Ende des Jahrzehnts auf 5,7 Milliarden steigen2. Bis zu diesem Zeitpunkt werden fast drei Viertel der Weltbevölkerung einen Mobilfunkdienst nutzen. Auf Indien dürfte die größte Zuwachsrate in diesem Zeitraum entfallen rund 30 Prozent der neuen eindeutigen Teilnehmer bis 2020.

"Die Möglichkeiten für das Teilnehmerwachstum in den kommenden Jahren werden sich auf die Anbindung einer überwiegend ländlichen Bevölkerung mit niedrigem Einkommen konzentrieren; Betreiber entwickeln eine Reihe tragfähiger Lösungen, um unterversorgte Gemeinden mit erschwinglicher Konnektivität zu versorgen", ergänzte Granryd. "In der Zwischenzeit entwickeln die Betreiber in reifen Märkten, wo der Teilnehmerzuwachs schwächer wird, ihre Geschäftsmodelle weiter, um eine Wertsteigerung innerhalb des expandierenden Ökosystems zu erzielen und die Plattform für eine neue digitale Welt bereitzustellen, während wir in das 5G-Zeitalter eintreten."

Region Eindeutige Mobilfunkteilnehmer (Millionen) % der weltweiten Teilnehmerbasis Mobilfunkdurchdringung (% der Bevölkerung) Asien-Pazifik 2.765 55% 68% - China 1.081 21% 78% - Indien 730 14% 54% Europa 465 9% 86% Lateinamerika 459 9% 71% Subsahara- Afrika 436 9% 44% Mittlerer Osten Nordafrika 391 8% 63% Nordamerika 292 6% 80% GUS 227 5% 79% GESAMT: 5.035 100% 67%

Eindeutige Mobilfunkteilnehmer nach weltweiter Region, 2. Quartal 2017

Quelle: GSMA Intelligence

Nachverfolgung der weltweiten Mobilfunkteilnehmer

GSMA Intelligence verfolgt die Anzahl der eindeutigen Mobilfunkteilnehmer weltweit in Echtzeit unter www.gsmaintelligence.com. Diese Zahl wird anhand der umfassenden Datenbank mit Mobilfunkstatistiken und -prognosen von GSMA Intelligence berechnet, die mehrere zehn Millionen Datenpunkte enthält und täglich aktualisiert wird.

Ein "eindeutiger Mobilfunkteilnehmer" ist als eine Einzelperson definiert, auf die mehrere "Mobilfunkanschlüsse" (d.h. SIM-Karten) entfallen können. GSMA Intelligence zufolge entfallen auf die derzeit fünf Milliarden eindeutigen Mobilfunkteilnehmer rund 7,7 Milliarden Mobilfunkanschlüsse (ohne M2M).

1 Die Vereinten Nationen haben im September 2015 im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) verabschiedet. Der 17-Punkte-Plan soll Armut beenden, den Klimawandel bekämpfen und Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten ausschalten. Die GSMA unterstützt die SDG im Rahmen ihrer Kampagne betterfuture. http://www.gsma.com/betterfuture/

2 http://www.gsma.com/newsroom/press-release/number-of-global-mobile-subscribers-to-surpass-five-billion-this-year/

