Bevor "Die Fallers" am 17. September wieder mit neuen Folgen an den Start gehen, bekommen die Fans der SWR Schwarzwaldserie in diesem Jahr ein ganz besonderes Trostpflaster - ein Familienalbum spezial: Vom 18. Juni bis 10. September 2017 wiederholt das SWR Fernsehen die besten "Fallers"-Folgen aus 2007.



Wenn ein Familienmitglied stirbt - so wie Matthias Faller in der letzten "Fallers"-Folge vor der Sommerpause -, dann blättert man gerne im Familienalbum. Daher zeigt das SWR Fernsehen an den 13 Sonntagen während der "Fallers"-Sommerpause die lustigsten und dramatischsten Folgen von vor zehn Jahren.



Was 2007 passierte



Was 2007 bei den Fallers alles passierte: Franz stürzt vor den Augen der Kinder einen Felsen hinab; Matthias lebt sich auf dem Fallerhof ein und lernt die Verwandtschaft kennen; Liobas Dach fällt in sich zusammen; nach einer schweren Ehekrise bekennt sich Hermann zu Johanna; der junge Albert begeht einen Ladendiebstahl. Und gleich zwei Dreiecksgeschichten stiften Verwirrungen: Bernhard und Matthias mit Monique sowie Franz und Heinz mit Frau Heiler ...



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion des Südwestrundfunks.



"Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" Sonntags, 19.15 Uhr, SWR Fernsehen Neue Folgen ab 17. September 2017



