In Finnland konnte eine Regierungskrise abgewendet werden. Ministerpräsident Sipilä will indes die Koalition mit der Partei der Finnen nicht fortsetzen. Der Grund: Der Rechtsruck der Rechtspopulisten an der Parteispitze.

In letzter Sekunde ist eine Regierungskrise in Finnland abgewendet worden. Nach einem Rechtsruck an der Spitze der finnischen Rechtspopulisten hatte der liberale Regierungschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...