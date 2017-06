Köln (ots) -



Der WDR würdigt Herbert Feuerstein anlässlich seines 80. Geburtstags in WDR 5 und im WDR Fernsehen.



80 Jahre sind ein Alter, in dem man schon mal über sein Erbe nachdenkt. Naheliegend, dass sich Satirelegende Herbert Feuerstein dieses Thema für seine Geburtstagssendung ausgesucht hat, mit der er sich vom Medium Radio verabschiedet.



Wer in die Zielgerade des Lebens einbiegt und merkt, dass ihm der Großneffe in erbschleicherischer Absicht Honig um den Bart schmiert, muss sich nicht grämen: Erben macht nämlich selten glücklich. Noch am Friedhofstor heißt es: "Und was ist mit der Münzsammlung?" Und schon schlagen sich die Geschwister gegenseitig die Köpfe ein. Herbert Feuerstein gibt literarische Tipps rund ums Erben. Wie lässt sich die solvente Erbtante am unauffälligsten ins Jenseits befördern? Was stand im Testament vom alten Fritz? Und wie funktioniert das Geschäftsmodell der Klageweiber? Nur sein eigenes Testament behält er lieber für sich. Stattdessen lässt er seine Lieblingsautoren sprechen: Joseph Roth, Milan Kundera oder Alan Bennett. Immerhin seine Geburtstagssendung vererbt der Moderator ganz exklusiv den Hörern von WDR 5.



Sendetermin: WDR 5, Donnerstag, Fronleichnam, 15. Juni 2017, 16.05 - 17.55 Uhr WDR 5 Spielart - "Schöner erben", Redaktion Michael Lohse



WDR Fernsehen wiederholt anlässlich des Achtzigsten am Samstag (17. Juni 2017, 00.15 Uhr) einen Film, der erstmals zu Herbert Feuersteins 75. Geburtstag gesendet wurde. Darin zeigt begnadete Kabarettist, Entertainer und Musiker seinem wesentlich jüngeren Comedy-Kollegen Bastian Pastewka die wichtigsten Orte in seinem Leben und Stationen seiner Karriere. "Herr Feuerstein wird 75, und Herr Pastewka feiert ihn" ist ein Kammerspiel der besonderen Art: leise und lustig, kalauernd und philosophisch, aufklärend und unterhaltend.



Sendetermin: WDR Fernsehen, Samstag, 17. Juni 2017, 00.15 - 01.30 Uhr. "Herr Feuerstein wird 75, und Herr Pastewka feiert ihn"



Fotos unter ARD-Foto.de



