Der Berliner Think-Tank hat in einer Studie die Trends, Ziele, Strategien und eine 10-Punkte-Agenda formuliert, die die Energiewende in Deutschland bis 2030 beschäftigen sollten. Nach Ansicht von Agora Energiewende sind die nächsten Jahre entscheidend, wenn die Klimaschutzziele und die Dekarbonisierung bis 2050 erreicht werden sollen.Agora Energiewende hat am Dienstag in Berlin sein Impulspapier "Energiewende 2030: The Big Picture" präsentiert. Auf mehr als 80 Seiten hat der Berliner Think-Tank alle seine bisherigen Arbeiten zusammengetragen und daraus die Trends, Ziele, Strategien sowie eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...