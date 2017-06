Als Kämpfer gegen die Korruption sammelt Alexej Nawalny Tausende Anhänger um sich. Die Behörden gehen hart gegen ihn und andere Demonstranten vor. Doch genau das hat Nawalny möglicherweise einkalkuliert.

Kritiker nennen ihn einen Rattenfänger, der die russische Jugend manipuliert. Für andere ist der Kremlkritiker Alexej Nawalny eine Art Messias für die russische Demokratie. Doch der Oppositionelle könnte nach den nicht genehmigten Protesten am russischen Nationalfeiertag Sympathien verlieren.

Ende März folgten ihm Zehntausende Menschen auf die Straße. Ein Zuspruch, der nicht nur für Nawalny unerwartet groß war, sondern auch für den Kreml. Der Protest sollte am Montag noch größer werden, setzte sich der Politiker in seiner Ankündigung zum Ziel. Zunächst erlaubten die Behörden den Protestzug im Stadtzentrum. Nur zwölf Stunden vor dem Beginn rief Nawalny seine Anhänger auf: Geht auf die Hauptstraße Richtung Kreml! Ungeachtet der Gefahr, an dem nicht genehmigtem Ort festgenommen zu werden. Kalkulierte Nawalny die Konfrontation und die weltweite Aufmerksamkeit bewusst ein? Fakt ist: Er wusste, dass Hunderte jugendliche Demonstranten festgenommen werden könnten - vor laufenden Kameras internationaler Medien.

"Nawalny hat dem Protest eine neue Qualität gegeben", sagt Nabi Abdullajew vom Think Tank Control Risks Group in Moskau. Es habe einen Gegenpol zu Demonstrationen in den vergangenen Wochen setzen wollen, die ruhig verlaufen waren. Der gewaltsame Ausgang von Protesten werde fast zur Routine. "Nun hat Nawalny dem Kreml neue Probleme bereitet. Und das ist ...

