London - Die US-Wirtschaft kann einen Zinsanstieg in dieser Woche gut verkraften, so James Athey, Senior Investment Manager bei Aberdeen Asset Management.Die Wirtschaft wachse seit Jahren stetig um 2 Prozent. Viel deute zwar darauf hin, dass sich das Beschäftigungswachstum verlangsame. Das sei allerdings normal an diesem Punkt im Wirtschaftszyklus.

