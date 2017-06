Frankfurt - Im Vorfeld des OPEC-Treffens am 25. Mai verteuerte sich Rohöl, weil sich die Anzeichen dafür verdichteten, dass die OPEC-Mitglieder ihre Fördermengenkürzung verlängern würden, so die Analysten der DekaBank.In den Tagen nach dem Beschluss zur Produktionsreduzierung um weitere neun Monate (also bis März 2018) habe der Ölpreis dann nicht mehr zulegen können. Im Gegenteil, WTI und Brent hätten in der ersten Junihälfte überwiegend weniger als 50 US-Dollar je Fass gekostet. Das unterstreiche, dass die OPEC derzeit die Ölpreise nicht nachhaltig beeinflussen könne. Solange global ein Überangebot an Öl herrsche und die USA ihre Ölförderung weiter ausbauen würden, könne die OPEC trotz Förderkürzungen keine anhaltende Verteuerung bei Öl bewirken. Erst mit dem langsamen Abbau der weltweiten Öllagerbestände im Lauf des Jahres dürften sich die Preise für die beiden führenden Ölpreissorten mit der Zeit oberhalb von 50 US-Dollar je Fass halten.

