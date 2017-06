München (ots) -



Autofahrer in Berlin und Hamburg tanken derzeit deutschlandweit am günstigsten. In der Hauptstadt kostet ein Liter Super E10 durchschnittlich 1,292 Euro. Beim Diesel belegt Berlin in der ADAC-Untersuchung den dritten Platz mit durchschnittlich 1,087 Euro pro Liter. In Hamburg ist Diesel im Vergleich zu den anderen Bundesländern mit 1,077 Euro am billigsten. Bei Super E 10 liegt die Hansestadt auf Platz zwei, ein Liter kostet hier 1,299 Euro. Neben den Stadtstaaten (auch in Bremen ist Tanken im bundesweiten Durchschnitt günstig) kann Nordrhein-Westfalen mit niedrigen Spritpreisen punkten: Diesel schlägt hier mit lediglich 1,086 Euro zu Buche, ein Liter Super E10 mit 1,308 Euro.



Deutlich tiefer müssen Autofahrer beim Tanken in Thüringen und im Saarland in die Tasche greifen. Bei Super E10 ist mit 1,334 Euro Thüringen am teuersten, gleich dahinter mit 1,332 Euro für den Liter liegt das Saarland. Hier ist auch Diesel (1,125 Euro) am teuersten.



Für die Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um 11 Uhr die aktuellen Preise aller über 14.000 bei der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet. Die ermittelten Durchschnittswerte stellen eine Momentaufnahme dar und machen deutlich, wie groß zum Teil die regionalen Preisunterschiede sind. Aktuell liegen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Bundesland bei Super E10 Diesel 4,2 Cent, bei Diesel sogar 4,8 Cent pro Liter.



