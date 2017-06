Die Griechen sind über den Berg, die Briten werden vorsichtiger, die deutsche Konjunktur brummt, die EZB tastet sich an die Zinswende heran - die Schlagzeilen der Tageszeitungen sehen mittlerweile wieder besser aus. Selbst für Dauernörgler Donald Trump ist was zur Entspannung dabei: "Der deutsche Export verliert etwas an Tempo". Doch kann auch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...