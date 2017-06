Der Fluke Networks DSX-600 gestaltet alle Aspekte der Zertifizierung effizienter - von der Einrichtung über die Messung und Fehlersuche bis hin zur Dokumentation der Ergebnisse an den Kunden. Er kann Zertifzierungsmessungen für Cat 6 und Class E in neun Sekunden ausführen sowie Cat 6A und Class EA Messungen in zehn Sekunden. Installateure können so Hunderte von Verbindungen pro Arbeitstag testen. Des Weiteren stellt die erweiterte Akkukapazität sicher, dass das Gerät mit einer Ladung acht Stunden lang Messungen durchführen kann.

