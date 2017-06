Der Flachbildschirm im Eingangsbereich der S?&?L Elektrotechnik GmbH sticht sofort ins Auge (Bild?1). Schön bunt ist das Bild, welches der Betrachter dort entdeckt. Bunt deshalb, weil jeder Elektromonteur des Unternehmens eine eigene Farbe hat und somit auf den ersten Blick sofort sehen kann, wo er die Woche über im Einsatz ist (Bild?2). Auch das Büroteam sowie die Geschäftsführer Ralf Schockmann und Dirk Lohmann (Bild?3), die am Standort Ascheberg-Herbern zurückbleiben, wissen, wer gerade wo aktiv ist. Die Kalenderfunktion der Software »TopKontor Handwerk« macht dies möglich.

Aber das 2000 gegründete Unternehmen nutzt noch mehr Funktionen, die die Software mitbringt. Vor sechs Jahren hat sich das Unternehmen für die Handwerkersoftware aus dem Softwarehaus blue:solution software GmbH entschieden.

»Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die einfache Bedienbarkeit, die doch sehr an die Microsoftanwenderprogramme erinnert, haben uns damals überzeugt«, erinnert sich Ralf Schockmann. Davor hatte das Team auf eine andere Software gesetzt. Allerdings war die Betreuung nicht zufriedenstellend und so landeten die Jungunternehmer bei dem Rheinenser Unternehmen. »Wir haben außerdem gleich einen Pflegevertrag abgeschlossen, damit wir immer auf dem neuesten Stand sind«, betont Schockmann.

Angebot und Rechnungen einfach erstellen

Gleich an sieben Arbeitsplätzen ist die Software installiert. Ein achter ist bereits in der Planung. Auf den Kalender hat Schockmann auch von außerhalb des Büros Zugriff: Mit der App »TopReparatur« sieht er auch unterwegs, wo welcher Monteur gerade eine Baustelle hat. Bisher hat nur er Zugriff. In Zukunft sollen auch die Kollegen mit Smartphones und der entsprechenden App ausgestattet werden. »Das Büro für unterwegs geht auch am Handwerk nicht vorbei«, ist sich Ralf Schockmann sicher. Im Büro kommt derweil die kaufmännische Software voll zum Einsatz: Ganz einfach werden Angebote und Rechnungen erstellt.

Über die Schnittstelle Datanorm sind außerdem die Stückpreislisten der Großhändler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...