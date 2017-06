Chicago (ots/PRNewswire) -



Einiges System weltweit zur Unterstützung sämtlicher medizinischer Informationsfunktionen in einem einzigen integrierten Arbeitsbereich



ArisGlobal, ein führender Anbieter von integrierten, multimandantenfähigen Softwarelösungen auf Cloudbasis für die Biowissenschaften, hat mit LifeSphere Medical Affairs (http://www.arisglobal.com/medical-affairs/) eine integrierte Plattform vorgestellt, die auf branchenweiten Standardverfahren aufbaut. Damit soll ein effizientes Management von medizinischen Informationen (MI), Produktbeanstandungen und Inhalten ermöglicht werden. Die neue Plattform bietet höhere Produktivität und fördert das kollaborative Arbeiten von Abteilungen. Gleichzeitig bietet sie Unterstützung für wichtige Compliancefragen wie Datenschutz, Urheberrecht, Transparenz und Pharmakovigilanz.



"Die Zukunft der medizinischen Kommunikationsstrategien verlangt die Integration verschiedener Abteilungen und Funktionen mit Fokus auf Automatisierung und Standardprozessen", sagte Simon Sparkes (http://bit.ly/2rTQB2U), Executive Vice President ovn ArisGlobal. "LifeSphere Medical Affairs beseitigt die Komplexitätsbarriere, die bei der Abwicklung aller erforderlichen Aufgaben mit nicht integrierten, verschiedenartigen Lösungen entsteht. Unternehmen haben jetzt einen einzelnen integrierten Arbeitsbereich zur Verfügung, der eine umfassende Automatisierung der geschäftlichen Prozessabläufe bietet. In der neuen Plattform finden sich die neuesten technologischen Innovationen, die eine Medical-Affairs-Plattform bilden, die speziell für Medical-Affairs-Experten entwickelt wurde."



LifeSphere Medical Affairs Module sind uneingeschränkt mehrsprachig und für Mobilgeräte geeignet. Sie erleichtern Außendienstmitarbeitern die Bereitstellung und den Erhalt handlungsrelevanter Erkenntnisse und Business Intelligence.



- LifeSphere MI -- eine Komplettlösung für medizinische Informationen, die eine konsistente, genaue, zeitnahe Reaktion über verschiedene Kommunikationswege ermöglicht - LifeSphere Product Complaints -- eine Komplettlösung für Beanstandungsmanagement (engl. Product Complaint, PC), die einen hochflexiblen und individualisierbaren Workflow ermöglicht - LifeSphere Call Center -- schlank aufgebautes Callcenter zur Abwicklung potenzieller unerwünschter Ereignisse, Produktbeanstandungen und medizinischer Informationsanfragen - LifeSphere Mobile MA -- Self-Service-Portal und Mobilanwendungen unterstützen medizinische Vertreter, MSLs, Leistungserbringer und Patienten bei der Verfolgung und Meldung von Nebenwirkungen, Einreichung medizinischer Anfragen und Meldung von Produktbeanstandungen - LifeSphere CMS -- elektronische Online-Bibliothek für globales Content Management



Jedes Modul ist SaaS-fähig und vorabvalidiert und kann alleinstehend oder als einzelne Plattform implementiert werden, um die IT-Infrastruktur zu verschlanken und Kosten einzusparen und gleichzeitig die Compliance zu erhöhen. Umfangreiche Integrationsmerkmale ermöglichen die Konnektivität mit Anwendungen von Drittherstellern.



Informationen zu ArisGlobal ArisGlobal ist das wegbereitende Technologieunternehmen, das den erfolgreichsten Life Science-Unternehmen einen völlig neuen Ansatz bei der Entwicklung bahnbrechender Neuheiten und Markteinführung neuer Produkte anbietet. Unsere kognitive Technologieplattform LifeSphere integriert maschinelle Lernfunktionen, um sämtliche Kernfunktionen des Produktlebenszyklus zu automatisieren. Unsere kognitive Plattform baut auf tiefer Fachkenntnis und einer langfristigen Perspektive auf, die mehr als 30 Jahre zurückreicht. Sie liefert handlungsrelevante Erkenntnisse, steigert die Effizienz, stellt die Compliance sicher und senkt die Gesamtbetriebskosten dank Multimandantenfähigkeit.



ArisGlobal hat seinen Hauptgeschäftssitz in den USA und unterhält Niederlassungen in Europa, Indien und Japan. Besuchen Sie arisglobal.com oder folgen Sie ArisGlobal auf LinkedIn und Twitter.