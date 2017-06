Mainz (ots) - Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!



Sonntag, 18. Juni 2017, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Back to the 70th, 80th und 90th. Der Fernsehgarten dreht die Zeit und blickt zurück auf D.I.S.C.O., Zauberwürfel und Eurodance.



Gäste: Kate Ryan, Hot Chocolate, East 17, Natascha Wright - Ex LaBouche, Nick Straker Band, Whigfield, Night Fever - The Very Best Of The Bee Gees, Mola Adebesi, Heike Drechsler, Aleksandra Bechtel und andere.



Sonntag, 25. Juni 2017, 11:05 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz



Hoch in den Norden geht es am 25. Juni. Der "Fernsehgarten" sucht den "Friesen der Herzen" und stimmt somit auf den bevorstehenden Sommerurlaub ein.



Gäste: Guildo Horn, Stanfour, Wincent Weiss, Truck Stop, De Tampentrekker, Lotto King Karl, Yared Dibaba und andere.



