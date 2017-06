Frankfurt - Seit Mitte Mai verteuerte sich Gold recht stetig und erreichte zwischenzeitlich mit knapp 1.300 US-Dollar je Feinunze das höchste Niveau seit einem guten halben Jahr, so die Analysten der DekaBank.Der seit Anfang 2017 zu beobachtende Anstieg des Goldpreises dürfte vor allem auf das rückläufige Zinsniveau in den USA zurückzuführen sein. Die Erwartungen bezüglich der Wirtschaftspolitik des neuen US-Präsidenten hätten Ende 2016 zunächst zu deutlich steigenden Inflationserwartungen und damit einhergehend zu spürbar höheren Anleiherenditen geführt. Die seitherige Ernüchterung stütze nunmehr den Goldpreis. Damit seien auch die Zuflüsse in physisch hinterlegte Gold-ETFs wieder stärker geworden. Flankiert werde diese Entwicklung von gestiegenen Sorgen der Anleger wegen der Terroranschläge in London und in Teheran sowie der Katar-Krise. Angesichts ihrer Prognose eines tendenziellen Anstiegs der (Real-)Zinsen würden die Analysten unverändert eine geringfügige Verbilligung von Gold in den nächsten Quartalen prognostizieren.

