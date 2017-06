Mainz (ots) -



Mit dem Länderspiel gegen die Schweiz am Sonntag, 18. Juni 2017, setzt die deutsche Handball-Nationalmannschaft den Schlusspunkt einer erfolgreichen EM-Qualifikation. Das ZDF überträgt das Spiel live ab 14.50 Uhr aus Bremen. Moderator der Sendung ist Yorck Polus, in der ÖVB-Arena kommentiert Martin Schneider.



Europameister Deutschland hat sich in der EM-Qualifikationsgruppe 5 (Deutschland, Portugal, Slowenien, Schweiz) souverän durchgesetzt und steht an der Tabellenspitze. Bereits im Mai konnte die DHB-Auswahl um Torwart Andreas Wolff und Co. bei der Pflichtspielpremiere des neuen Bundestrainers Christian Prokop mit Siegen gegen die Slowenen die Teilnahme an der Europameisterschaft 2018 in Kroatien festmachen. Das Spiel gegen die Schweiz lässt noch einmal einen großen Kampf erwarten, denn das Hinspiel hatten die "Bad Boys" nur knapp mit 23:22 gewonnen.



Im Anschluss an die erste Halbzeit sowie nach Spiel-Ende in Bremen meldet sich ZDF-Reporter Thomas Wark um zirka 15.45 Uhr beziehungsweise 16.40 Uhr mit einer zusammenfassenden Berichterstattung von den Deutschen Schwimm-Meisterschaften aus Berlin.



