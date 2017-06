SAN FRANCISCO (Dow Jones)--Nach der Verschmelzung der Verizon-Tochter AOL mit Yahoo soll das fusionierte Unternehmen mit dem Namen Oath von dem ehemaligen AOL-Chef Tim Armstrong geleitet werden. Das teilte die Verizon Communications Inc nach dem Abschluss der Übernahme des operativen Geschäftes von Yahoo am Dienstag mit. Die Yahoo-Chefin Marissa Mayer nimmt wie angekündigt mit Abschluss der 4,48 Milliarden US-Dollar schweren Transaktion ihren Hut.

Unter dem Dach von Oath sind mehr als 50 Medien- und Technologiemarken versammelt, darunter Huffington Post, Tumblr und Yahoo Sports and Yahoo Finance. Armstrong wird in seiner Position auch mit der Betreuung von Bestrebungen zur Einrichtung von Werbetechnologien und -plattformen wie ONE by AOL und BrightRoll betraut sein.

June 13, 2017 11:14 ET (15:14 GMT)

